Müge Anlı'da Acımasız Dolandırıcılık Hikayesi! Kadının Elinde Avucunda Ne Varsa Tek Tek Aldı! Tam Tamına...

Müge Anlı’da öyle bir dolandırıcılık olayı yaşandı ki adeta “elde avuçta ne varsa” el koydu. Olayın detayları açığa çıktığı anda başta Müge Anlı olmak üzere stüdyodaki seyircilerin resmen kanları dondu. Binlerce TL’nin dolandırıldığı bu olayda Nalan Ü. isimli şahısın anlattıkları mağduriyetini açıklamasına yetti.

Bir aşk olayının arka planında gerçekleşen bu olayda canlı yayın sessizliğe büründü. Mağdur Nalan Ü. babasının mirasını ve tüm birikimini sevgilisine kaptırdı. Ağızları açık bırakan açıklamaları ile Müge Anlı’da herkesi şok eden kadın, sadece sevgilisi tarafından değil aynı zamanda kuzeninde içinde olduğu akılları karıştıran bir dolandırılma olayının içinde kaldı.