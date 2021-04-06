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- 06 Nis 2021 - 21:48 G: 06 Nis 2021 - 22:35

Müge Anlı'da Acımasız Dolandırıcılık Hikayesi! Kadının Elinde Avucunda Ne Varsa Tek Tek Aldı! Tam Tamına...

Müge Anlı’da skandal olayların ardı arkası kesilmiyor. En sevilen sabah programlarından biri olan Müge Anlı’da inanılması güç bir dolandırıcılık olayı ile Türkiye gündemine oturdu. Sürpriz olayların yaşandığı canlı yayında bu sefer, hafızalardan kolay kolay silinmeyecek bir sahne yer aldı. Resmen ‘Pes!’ dedirten olay gündeme bomba gibi düştü.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Müge Anlı’da öyle bir dolandırıcılık olayı yaşandı ki adeta “elde avuçta ne varsa” el koydu. Olayın detayları açığa çıktığı anda başta Müge Anlı olmak üzere stüdyodaki seyircilerin resmen kanları dondu. Binlerce TL’nin dolandırıldığı bu olayda Nalan Ü. isimli şahısın anlattıkları mağduriyetini açıklamasına yetti.

Bir aşk olayının arka planında gerçekleşen bu olayda canlı yayın sessizliğe büründü. Mağdur Nalan Ü. babasının mirasını ve tüm birikimini sevgilisine kaptırdı. Ağızları açık bırakan açıklamaları ile Müge Anlı’da herkesi şok eden kadın, sadece sevgilisi tarafından değil aynı zamanda kuzeninde içinde olduğu akılları karıştıran bir dolandırılma olayının içinde kaldı.

06 Nis 2021 - 21:48 Ankara- Müge Anlı Haberleri

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