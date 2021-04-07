Çankaya’da camilere ramazan temizliği
Ankara Çankaya İlçesinin dört bir yanında köşe bucak temizlik yapan Çankaya Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla camilerde temizlik çalışmalarını arttırdı.
İlçenin dört bir yanında köşe bucak temizlik yapan Çankaya Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla camilerde temizlik çalışmalarını arttırdı.
İlçedeki ibadethanelerde yıl boyunca rutin temizlik çalışmaları yürüten Çankaya Belediyesi, Ramazan ayı öncesi, koronavirüs salgınını da göz önünde bulundurarak camilerde temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamda ibadet edebilmeleri için yürütülen çalışmalar kapsamında, her gün farklı ibadethaneler baştan aşağı temizleniyor. Belediye ekiplerinin sabah erken saatlerde başladığı ve akşam saatlerine kadar süren temizlik çalışmalarıyla Çankaya'da günde 3 ya da 4 cami temizleniyor.
07 Nis 2021 - 11:28 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.