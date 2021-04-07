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- 07 Nis 2021 - 11:50 G: 07 Nis 2021 - 12:30

Esra Erol’un Final Tarihi Belli Oldu! ATV O Günden Sonra Bir Bölüm Bile Yayınlamayacak! Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı, Kimse Bunu Beklemiyordu! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol'da final tarihini açıkladı. Dizler yavaş yavaş sezon finali yapmaya hazırlanırken bir haberde ATV'nin reality programında geldi. Hafta içi her gün ekranlara gelerek birbirinden farklı konuları ele alan reality show kısa bir süre sonra sevenlerine veda edecek. İşte Esra Erol'un programının final tarihi...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Müge anlı ile Tatlı Sert programından hemen sonra ekranlara gelen programda birçok konu ele alınıyor. Saatler 16.20'yi gösterdiğinde başlayan Esra Erol'da yapımı, bin bir emekle seyirciler karşısına çıkıyor. Uzun bir süredir canlı yayınlarla birlikte aile sorunlarına, kayıplara hatta cinayetlere kadar uzanan problemleri ele alan Esra Erol ekibi kısa bir tatilden sonra ekranlara yeniden dönecek.  

Esra Erol ve başarılı ekibi, her yıl belli bir tarihte başlayıp belli bir tarihte ise sezon finali yaparak ekranlara 3 ay kadar bir süre veda ediyor. Yıl boyunca aralıksız çalışan ekipte bu 3 gibi sürede dinlenme fırsatı buluyor. Yoğun bir tempo ile çalışan Esra Erol ve ekibi, acılı ailelerin yarasına merhem oluyor.

07 Nis 2021 - 11:50 Ankara- Magazin

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