Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 4 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri

Mübarek Ramazan ayı için geri sayım başladı. İslam aleminin en önemli ayı olan ve bin aydan hayırlı kabul edilen Ramazan bu sene yine heyecanla bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ramazan ayının bu sene 13 nisan tarihinde başlayacağını açıklaması üzerine Müslüman camiasında hazırlıklar başladı. İslam aleminin en önemli ayı olan Ramazan’ın başlamasına günler kala sahur ve iftar vakitleri de araştırılıyor.

Ankara'da 4 Mayıs 2021 İftar Vakti Saat Kaçta?

Ankara · 4 Mayıs 2021 İftar Vakti saat: 19.53

4 Mayıs 2021 Sahur Vakti Ne Zaman?

Ankara ·4 Mayıs 2021 Sahur Vakti saat:04.01