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- 07 Nis 2021 - 15:16 G: 07 Nis 2021 - 15:26

Afrika'da Kovid-19 Salgını Durdurulamaz Seviyeye Gidiyor! Vaka Sayısı 4 Milyon 326 Bini Aştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 4 milyon 326 binin üzerinde. Kovid-19 sebebiyle kıtada 114 bin 630 kişi hayatını kaybetti.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Kovid-19 nedeniyle kıtada 114 bin 630 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısının 4 milyon 326 bin 331'e ulaştığı kıtada, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 876 bin 905'e yükseldi. Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Nijerya'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla ölüm ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, hükümetlere Kovid-19 salgınında kıtanın üçüncü dalgaya doğru ilerlediği uyarısında bulunmuştu.

07 Nis 2021 - 15:16 AA İstanbul- Sağlık

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