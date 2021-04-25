Kısmi Kapanmanın Süresi Doluyor! Ramazan Bayramında Tam Kapnma Olacak mı, Yasak Var mı?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bir yılı aşkın süredir etkisini gösteren Covid-19 salgını ile mücadele devam ediyor. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında çok uzun zamandır ülke genelinde yasaklar uygulanıyor, yeni önlemler alınıyor. Bu kısıtlama ve önlemlerin yanı sıra aşı uygulamalarının da artması ile mart ayında kontrollü normalleşme sürecine geçilmişti. Mart ayında illerde farklı yasak ve esnemelerin uygulandığı yerinde karar dönemi ile normalleşme başladı.

Bununla beraber normalleşmeye geçilmesinin ardından illerde vaka ve ağır hasta sayılarında artışlar yaşandı. Ülke genelinde vaka sayılarının yükselmesi ile yüzde 80 oranında iller kırmızı renk ile gösterilen çok yüksek riskli iller kategorisine girdi. Çok yüksek riskli illerin artması ile beraber uygulanacak yeni önlemler merak konusu oldu. Türkiye’de salgınla mücadele için yeni kısıtlama kararlarının devreye girmesinin yanı sıra Ramazan ayında 15 gün uygulanan Kısmi kapanma sonuçlarına göre Tam Kapnma olup olmayacağı da merak edildi.

Kısmi Kapanmanın Süresi Doluyor!

Ramazan'da Tam kapanma haberleri ve bayramda seyahat yasağı Kabine Toplantısı kararlarını bekleyen milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Türkiye'de 60 binlere ulaşan vaka sayısını düşürmeye yönelik atılan adımları duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, iyileşme sağlanmaması halinde daha sıkı önlemlerin alınacağını açıklanmıştı. Alınan son karara göre, hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı süresi içerisinde şehirler arası seyahatlere izin verilmeyeceği bildirilmişti.

Ramazan Bayramında Yeni Kısıtlama Var mı? Seyahat Yasağı Olacak mı?

Ramazan Bayramı’nda seyahat kısıtlaması için bir duyuru ya da resmi bir açıklama yapılmadı. Kararın Sağlık Bakanlığı tarafından alınarak Kabine toplantısında tavsiye edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Vaka sayısının durumunun bayramda uygulanacak kısıtlamalara yön vermesi bekleniyor.

Önlemlerin takibi ve denetimi de sonuç alınması için büyük önem taşıyor. Yapılan değerlendirmelere göre, kararların sonuçları birden fazla açıdan izlenecek. İlk etapta, olumlu sonuçların ilk 10 günde görülmesi bekleniyor. Ancak asıl verilerin ikinci haftadan sonra ortaya çıkacağı belirtiliyor. Gerilemenin beklendiği kadar olup olmadığı izlenecek.

Kabine Toplantısı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı 26 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanarak bir araya gelecek. Kabine Toplantısı saat 15:00'te başlaması beklenirken kapanma ve kısıtlamalar hakkında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından vatandaşlara duyurulması bekleniyor.