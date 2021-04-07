Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisine Mahzun Kırmızıgül Şoku! İkili Bir Araya Gelince Olanlar Oldu! Bu İkili Çok Konuşulacak...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli olarak bilinen Oktay Kaynarca Etilerde bir restoranda yemek yedikten sonra çıkışta basın mensupların denk geldi. Olayda dikkat çeken şey ise aynı mekanda Oktay Kaynarca’dan hemen sonra Mahsun Kırmızıgül’ün çıkması oldu. İkilinin bu buluşması aynı mekanda bir araya gelmelerine neyin neden olduğu ise inanılmaz bir etkiye sahipti.

Ekranların vazgeçilmezi olan ve her hafta yeni bölümü ile reyting rekorlarını elinde bulunduran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca ile birçok dizi ve filmde rol almış aynı zamanda birçok yapımın da yönetmenliğini üstlenmiş Mahsun Kırmızıgül, bir araya geldi. İkilinin çıkışta gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlar ise birbirinden ilginçti.