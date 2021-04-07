Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Çok Sinirlendi! Yapılan Yorumlara Daha Fazla Dayanamadı ve Çok Sert Bir Açıklama Yaptı! "Diskalifiyelerde Torpil..."

Survivor yarışması sakatlanmaların ve yara almaların en çok bulunduğu programlardan birisi. Dünyanın en zor yarışması olarak bilinen Survivor'da parkurlarda oldukça zorlayıcı. Bu da zaman zaman yarışmacıların geri dönüşü olmayacak sakatlanmalar yaşamasına neden oluyor. Sevilerek izlenen yarışmada doktor unvanıyla yer alan Metin Kuş ise bu sakatlanmalardan sonra yarışmacıları diskalifiye edebiliyor.

Survivor'da yaşanan sakatlıklar kafalarda soru işareti oluşmasına neden oluyor. Bunun en yakın örneği ise Emin ve Reşat olayında net bir şekilde ortaya çıktı. Reşat aylarca sakat bir şekilde adada bulundu ama Emin bir anda diskalifiye edildi. Bunun üzerine özellikle Emin'in hayranları büyük bir kriz çıkardı.