Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Çok Sinirlendi! Yapılan Yorumlara Daha Fazla Dayanamadı ve Çok Sert Bir Açıklama Yaptı! "Diskalifiyelerde Torpil..."
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da yer alan Acun Ilıca'nın sağ kolu yapılan yorumlara daha fazla dayanamadı. Survivor Panorama'ya katılan Metin Kuş, haksız yere yapıldığı düşünülen diskalifiyeler hakkında ilk kez konuştu. Bir birinden özel açıklamalar yapan Metin Kuş, tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte Acun Ilıcalı'nın sağ kolundan diskalifiyeler hakkında şok sözler...
Survivor yarışması sakatlanmaların ve yara almaların en çok bulunduğu programlardan birisi. Dünyanın en zor yarışması olarak bilinen Survivor'da parkurlarda oldukça zorlayıcı. Bu da zaman zaman yarışmacıların geri dönüşü olmayacak sakatlanmalar yaşamasına neden oluyor. Sevilerek izlenen yarışmada doktor unvanıyla yer alan Metin Kuş ise bu sakatlanmalardan sonra yarışmacıları diskalifiye edebiliyor.
Survivor'da yaşanan sakatlıklar kafalarda soru işareti oluşmasına neden oluyor. Bunun en yakın örneği ise Emin ve Reşat olayında net bir şekilde ortaya çıktı. Reşat aylarca sakat bir şekilde adada bulundu ama Emin bir anda diskalifiye edildi. Bunun üzerine özellikle Emin'in hayranları büyük bir kriz çıkardı.
07 Nis 2021 - 15:10 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.