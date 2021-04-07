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- 07 Nis 2021 - 18:29 G: 07 Nis 2021 - 18:42

Masumlar Apartmanı Dizisinin Sonu Geldi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi Son Darbeyi de İndirdi! Artık Ayakta Bile Duramıyor...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ortalığı resmen kasıp kavurmaya devam ediyor. Ekranlara geldiği günden bu yana vazgeçilmez hala gelen dizi her hafta aksiyon dolu yeni bölümleriyle seyircisine ekrana kilitlemeyi başarıyor. ATV ekranlarında izleyicisiyle Buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son başarısı ise Masumlar Apartmanına gölge düşürdü.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Son zamanlarda dizi dünyasındaki rekabet daha önce Türk televizyonlarında eşi benzeri görülmemiş bir mücadele örneğini sunuyor. Haftanın her günü bu mücadele devam ederken, akıl almaz istatistikler ise adeta mücadelenin kafa kafaya gittiğini gösteriyor.

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, heyecan ve duygu dolu sahneleri ile başarılı bir reyting performansı sergileyen masumlar apartmanı dizisi bu kez ağır bir darbe aldı. Başrollerinde; Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah yer alan Masumlar Apartmanı dizisi son haftalarda izleyicisine soluksuz izleyiciye bir zevk sunuyor.

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07 Nis 2021 - 18:29 Ankara- Dizi Haberleri

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