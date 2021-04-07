Sen Çal Kapımı Dizisinden Hem Özür Hem Final Mesajı! Her Şey Bir Gecede Oldu! Setteki Herkes Koronavirüs...
Sen Çal Kapımı dizisinde son zamanlarda gelişen skandallar olaylar diziyi derinden etkiliyor. Dizinin hikayesi kadar diziden bağımsız olarak dışarda birçok olay meydana geliyor. Son haftalarda reyting sırlamalarında gösterdiği beklenenin altındaki rakamlarla dikkatleri üzerine çeken Sen Çal Kapımı dizisinin bu sefer setinde gerilim dolu dakikalar yaşandı.
Başrollerini Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinde ortalık fena karışmış durumda birbirinden çarpıcı açıklamalar arka arkaya gelirken sette ortam çok gerildi. FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi televizyonda yakaladığı reyting rakamlarından ziyade sosyal medyadan gördüğü ilgi ile ön plana çıkıyor.
Son olarak dün dizinin başrolleri Kerem Bürsin ve Hande Erçel setteyken Instagram üzerinden bir canlı yayın yaptılar. Canlı yayın esnasında, birden yükselen Kerem Bürsin mekanlarda oturan, sokakta maskesiz bir şekilde dolaşan insanlara “Salak” demesi üzerine sosyal medyada tepkilerin hedefi olmuştu. Oyuncu bugün ise bu sözlemi üzerine özür diledi.
07 Nis 2021 - 19:38 Ankara- Dizi Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.