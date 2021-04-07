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- 07 Nis 2021 - 21:12 G: 07 Nis 2021 - 21:24

Hande Erçel O Üç İsmi İfşa Etti! Öyle Şeyler Dedi Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Meğer Perde Arkasındaki Sır…

Hande Erçel’den yine inanılması güç açıklamalar geldi. Güzel oyuncu, her defasında yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düşmeyi başarıyor. Sosyal medyadan da ilgiyle takip edilen oyuncu bu defa çok şaşırtıcı itiraflarda bulundu. Duyanların ağzını açık bırakan açıklamalar ile Hande Erçel yine tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sen Çal Kapımı dizisinde gösterdiği başarılı performansın yanı sıra, güzelliği ile de ilgilerin odağında olan Hande Erçel, bu sefer öyle bir açıklamalarda bulundu ki magazin gündeminde bomba etkisi yaptı. Başrolüne Kerem Bürsin ile ortak olduğu Sen Çal Kapımı dizisi sosyal medyada üzerine en çok konuşulan dizilerin başında geliyor.

Katıldığı bir programda birbiri ardını yaptığı açıklamaları ile hayranlarını hayretler içinde bırakan Hande Erçel, bu sefer sadece bir tane değil 3 ismin gerçek yüzünü gösterdi. Zorlu PSM’de katıldığı bir programda sarsıcı açıklamalarda bulunan Hande Erçel, dizilerde oynadığı roller üzerine inanılması güç gerçekleri ortaya koydu.

07 Nis 2021 - 21:12 Ankara- Dizi Haberleri

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