Çiftlik Bank Hikayesi Dizi Oluyor! Tosuncuk Ekranlarda Yeniden Milyonların Karşısına Çıkacak! Tosuncuk İşte Böyle Ortaya Çıktı…
Ülke gündemini sarsan Çiftlik Bank skandalında herkesi şok edecek bir gerçek ortaya çıktı. Tosuncuk olarak Mehmet Aydın, Çiftlik Bank üzerinden milyonlarca kişiyi dolandırmıştı. Dolandırdığı milyonlarca TL ile kayıplara karışan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın bu hikayesi dizi olacak. Yılan hikayesine dönüşen bu skandal dolandırıcılık hikayesi herkesin gündemindeydi. Yeni bir proje ile bu olay ekranlara taşınıyor.
Acun Ilıcalı tarafından yapılan dijital platform Exxen için Çiftlik Bank konusu dizi olacak. Uzun süredir çalışmalarına devam eden yapımda sona doğru yaklaşılıyor. Çıktığı ilk günden beri geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan Çiftlik Bank, milyonların hayatına dizi olarak yeniden çıkacak. Yaşanan flaş gelişmeler ise herkesi hayret içinde bırakmaya yetiyor.
Bir çeşit saadet zinciri oluşturarak internet üzerinden milyonları dolandıran Mehmet Aydın olayı hala çözülmüş değil. Milyonlarca TL ile ortadan kaybolan Çiftlik Bank’ın sahibi hala aranıyor. Binlerce kişiden toplamda milyonların üzerinde dolandırdığı para ile sadece Türkiye’de değil dünyada da gündeme oturan Mehmet Aydın’ın bu hikayesi Exxen ile dizi oluyor.
07 Nis 2021 - 21:39 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.