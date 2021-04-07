Çiftlik Bank Hikayesi Dizi Oluyor! Tosuncuk Ekranlarda Yeniden Milyonların Karşısına Çıkacak! Tosuncuk İşte Böyle Ortaya Çıktı…

Acun Ilıcalı tarafından yapılan dijital platform Exxen için Çiftlik Bank konusu dizi olacak. Uzun süredir çalışmalarına devam eden yapımda sona doğru yaklaşılıyor. Çıktığı ilk günden beri geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan Çiftlik Bank, milyonların hayatına dizi olarak yeniden çıkacak. Yaşanan flaş gelişmeler ise herkesi hayret içinde bırakmaya yetiyor.

Bir çeşit saadet zinciri oluşturarak internet üzerinden milyonları dolandıran Mehmet Aydın olayı hala çözülmüş değil. Milyonlarca TL ile ortadan kaybolan Çiftlik Bank’ın sahibi hala aranıyor. Binlerce kişiden toplamda milyonların üzerinde dolandırdığı para ile sadece Türkiye’de değil dünyada da gündeme oturan Mehmet Aydın’ın bu hikayesi Exxen ile dizi oluyor.