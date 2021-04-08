Avrupa Birliği'nde Konut Fiyatlarında Artış Sürüyor! Lüksemburg'da Yüzde 16,7 Yükseliş Yaşandı
Avrupa Birliği'nde (AB) ev fiyatları 2020 yılının dördüncü çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 5,7 oranında yükseliş gösterdi. İşte detaylar...
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2020 yılının dördüncü çeyrek konut fiyatlarına ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, AB'de konut fiyatları 2020'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,3, 2019'un aynı çeyreğine göre de yüzde 5,7 yükseldi.
Aynı dönemde; ev fiyatları Avro Bölgesi'nde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,4, önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 5,4 arttı. AB üyesi ülkeler arasında, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre konut fiyatlarında en fazla artış yüzde 16,7 ile Lüksemburg'da, yüzde 9,8 ile Danimarka’da ve yüzde 9,4 ile Litvanya'da gerçekleşti.
Ev fiyatları, Almanya'da yüzde 8,1, Fransa'da yüzde 6,1, İspanya'da yüzde 1,7, İtalya'da yüzde 1,6, Hollanda'da yüzde 8,7, ve Belçika'da yüzde 5,7 artış kaydetti.
08 Nis 2021 - 13:06 AA - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.