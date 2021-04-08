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- 08 Nis 2021 - 13:06 G: 08 Nis 2021 - 13:07

Avrupa Birliği'nde Konut Fiyatlarında Artış Sürüyor! Lüksemburg'da Yüzde 16,7 Yükseliş Yaşandı

Avrupa Birliği'nde (AB) ev fiyatları 2020 yılının dördüncü çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 5,7 oranında yükseliş gösterdi. İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2020 yılının dördüncü çeyrek konut fiyatlarına ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, AB'de konut fiyatları 2020'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,3, 2019'un aynı çeyreğine göre de yüzde 5,7 yükseldi.

Aynı dönemde; ev fiyatları Avro Bölgesi'nde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,4, önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 5,4 arttı. AB üyesi ülkeler arasında, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre konut fiyatlarında en fazla artış yüzde 16,7 ile Lüksemburg'da, yüzde 9,8 ile Danimarka’da ve yüzde 9,4 ile Litvanya'da gerçekleşti.

Ev fiyatları, Almanya'da yüzde 8,1, Fransa'da yüzde 6,1, İspanya'da yüzde 1,7, İtalya'da yüzde 1,6, Hollanda'da yüzde 8,7, ve Belçika'da yüzde 5,7 artış kaydetti.

08 Nis 2021 - 13:06 AA - Ekonomi

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