Müge Anlı'ya Şok Baskın! Hercai Fanları Dur Durak Bilmiyor! Telefonlar Kilitlendi, Olanlar Oldu! Müge Anlı Çileden Çıkacak!
Hercai dizisi izleyenler Türk televizyon tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şeyi başardı. Sevilen diziden final haberlerinin gelmesi üzerine, dizi takipçileri öyle bir şey yaptı ki haberlere konu oldular. Hercai dizisi izleyenlerinden muhteşem bir destek aldı. Verdikleri bu destek ise ATV kanalını zora soktu.
ATV ekranlarında yayınlanan ve yönetmen koltuğunda Ali İlhan'ın oturduğu, senaryosunu Sema Ali Erol'un kaleme aldığı Hercai dizisinde son kayda geçen gelişmeler herkesi derinden şaşırttı. Sosyal medyada ve internet sitelerinde geniş yanı bulan bu durum, Türkiye gündemine bomba gibi giriş yaptı.
2019 yılında ekranlardaki yerini alan ve 3. Sezonu tamamlayan hercai dizisi izleyenlerinde öyle bir etki bırakmayı başardı ki, inanması güç bir gerçek ile karşılık gördü. Adeta bir imkansızı başaran Hercai dizisi izleyenlerinden daha önce görülmemiş bir tepki ile herkesi hayretler içinde bıraktı. Dizinin final kararı haberlere dolaşıma girere girmez, bu haberi duyan dizi severler resmen örnek bir davranış ile gündeme bomba gibi girdiler.
08 Nis 2021 - 19:07 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.