Müge Anlı'ya Şok Baskın! Hercai Fanları Dur Durak Bilmiyor! Telefonlar Kilitlendi, Olanlar Oldu! Müge Anlı Çileden Çıkacak!

ATV ekranlarında yayınlanan ve yönetmen koltuğunda Ali İlhan'ın oturduğu, senaryosunu Sema Ali Erol'un kaleme aldığı Hercai dizisinde son kayda geçen gelişmeler herkesi derinden şaşırttı. Sosyal medyada ve internet sitelerinde geniş yanı bulan bu durum, Türkiye gündemine bomba gibi giriş yaptı.

2019 yılında ekranlardaki yerini alan ve 3. Sezonu tamamlayan hercai dizisi izleyenlerinde öyle bir etki bırakmayı başardı ki, inanması güç bir gerçek ile karşılık gördü. Adeta bir imkansızı başaran Hercai dizisi izleyenlerinden daha önce görülmemiş bir tepki ile herkesi hayretler içinde bıraktı. Dizinin final kararı haberlere dolaşıma girere girmez, bu haberi duyan dizi severler resmen örnek bir davranış ile gündeme bomba gibi girdiler.