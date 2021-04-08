Hande Erçel Yıllarca Ortaya Çıkmasın Diye Uğraştı Ama Boşa Çıktı! O Görseller Bir Anda Yayıldı! Ortalık Cehennem Gibi...
Hande Erçel yine herkesi şaşırtmayı başardı. Ortaya çıkan bu görseller ile ünlü oyuncunun hiç bilinmeyen hali gündemi bomba gibi sarsmayı başardı. İsmi magazin gündeminden hiç eksik olmayan güzel oyuncu bu görseller ile herkesin ağzını açık bıraktı. Her paylaşımıyla olay olan Hande Erçel bu defa eski fotoğrafları ile ortalığı karıştırdı.
Son dönemin en öne çıkan isimlerinden olan Hande Erçel, yine şok eden gerçeklerle ülke gündemine oturmayı başardı. FOX TV ekranlarında yayınlanan ve Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı bu sefer herkesi sessizliğe boğdu. Dizide gösterdiği başarılı performansın yanında güzelliği ile de tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncunun son çıkan fotoğrafları ise kimsenin tahmin edemeyeceği şekildeydi.
27 yaşındaki Hande Erçel dizilerin en çok aranan isimleri arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşımla gündemi sarsan ünlü oyuncu bu defa hiç beklenmedik şekilde şaşırttı. Instagram hesabındaki 20 milyon takipçisi ile bu konuda elinde bir rekor tutan güzel oyuncu, son ortaya çıkan fotoğrafları ile hayranlarına şok yaşatmayı başardı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.