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- 08 Nis 2021 - 20:17 G: 08 Nis 2021 - 20:21

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Paraya Para Demiyor! Yasak Elma'da Aldıkları Yetmedi, O İşe Adım Attı! Asgari Ücretliler Hayal Ediyor, O Kazanıyor...

Ekranların vazgeçilmez yapımları arasında yer alan uzun soluklu dizi, Yasak Elma’nın Yıldız’ı olarak bilinen Eda Ece, son anlaştığı proje ile herkesin ağzını açık bırakmayı başardı. Entrika dolu dizide gösterdiği performansın yanında güzelliği ile de tüm ilgilerin odağında olan isim, bu sefer inanılmaz bir proje ile anlaştı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Son dönemde oyuncuların dizilerden aldığı ücret haberleri sosyal medyada sıkça tartışılan bir konu olmuştu. Birbirinden astronomik rakamlar ile gündeme gelen oyuncular izleyenlerin dikkatlerini çekmeyi başarmışlardı. Son olarak Yasak Elma dizisinden Eda Ece dizinin dışında bir reklam projesi ile anlaşarak adeta paraya para demiyor.

Bir cilt bakım ürünün reklam yüzü olmayı kabul eden Yasak Elma’nın Yıldız’ı hayranlarını şaşırtan bir anlaşma ile yeni projesinde rol almaya başladı. Sevilen dizlerdeki kadın oyuncular birçok markanın reklam yüzü olarak oynatmak istediği isimlerden oluşuyor. Oyuncular önemli dizilerdeki rollerinin yanında sosyal medyadaki takipçi sayıları da bu duruma katkı sağlıyor.

08 Nis 2021 - 20:17 Ankara- Magazin

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