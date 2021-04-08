Yasak Elma'nın Yıldız'ı Paraya Para Demiyor! Yasak Elma'da Aldıkları Yetmedi, O İşe Adım Attı! Asgari Ücretliler Hayal Ediyor, O Kazanıyor...
Ekranların vazgeçilmez yapımları arasında yer alan uzun soluklu dizi, Yasak Elma’nın Yıldız’ı olarak bilinen Eda Ece, son anlaştığı proje ile herkesin ağzını açık bırakmayı başardı. Entrika dolu dizide gösterdiği performansın yanında güzelliği ile de tüm ilgilerin odağında olan isim, bu sefer inanılmaz bir proje ile anlaştı.
Son dönemde oyuncuların dizilerden aldığı ücret haberleri sosyal medyada sıkça tartışılan bir konu olmuştu. Birbirinden astronomik rakamlar ile gündeme gelen oyuncular izleyenlerin dikkatlerini çekmeyi başarmışlardı. Son olarak Yasak Elma dizisinden Eda Ece dizinin dışında bir reklam projesi ile anlaşarak adeta paraya para demiyor.
Bir cilt bakım ürünün reklam yüzü olmayı kabul eden Yasak Elma’nın Yıldız’ı hayranlarını şaşırtan bir anlaşma ile yeni projesinde rol almaya başladı. Sevilen dizlerdeki kadın oyuncular birçok markanın reklam yüzü olarak oynatmak istediği isimlerden oluşuyor. Oyuncular önemli dizilerdeki rollerinin yanında sosyal medyadaki takipçi sayıları da bu duruma katkı sağlıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.