Sadakatsiz Dizisinde Sarsan Gerçek! Twitter, Youtube Kökten Karıştı! Öyle Yorumlar Geliyor Ki...
Sadakatsiz dizisinde inanılmaz bir gerçek ortaya çıktı. Dizinin tüm hikayesi resmen açığa çıktı. Dizin’in seyircileri ortalıkta gezinen senaryo karşısında neye uğradıklarını şaşırdılar. Sosyal medyada gezinen bu gerçek herkesi hayretler içinde bıraktı. Kısa sürede binlerce paylaşım ve yorum yapıldı.
Ekranların popüler dizilerinden Sadakatsiz’de Derin karakterinin tüm sırrı ortaya çıktı. Melis Sezen’in canlandırdığı Sadakatsiz dizisi, seyircilerine şok eden bu gelişme gündeme bomba gibi giriş yaptı. Orijinalinden uyarlama olan sevilen dizinin senaryosu resmen ortalıkta geziniyor. Docter Foster isimli orijinal halinde yaşananlar bir bir Sadakatsiz’in başına geliyor.
Anlaşmalı olarak çekilen Sadakatsiz dizisi orijinali sadık kalma rolü içeren maddesi ile dikkatleri üzerine çekmişti. Dizi severleri şok eden detayların ortaya çıkmasıyla sosyal medyada adeta deprem oldu. Sevilen dizide çok çarpıcı gerçeklerin yaşanması ile Derin karakterinin geleceği de ortaya çıkmış oldu.
08 Nis 2021 - 21:06 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.