Sadakatsiz Dizisinde Sarsan Gerçek! Twitter, Youtube Kökten Karıştı! Öyle Yorumlar Geliyor Ki...

Ekranların popüler dizilerinden Sadakatsiz’de Derin karakterinin tüm sırrı ortaya çıktı. Melis Sezen’in canlandırdığı Sadakatsiz dizisi, seyircilerine şok eden bu gelişme gündeme bomba gibi giriş yaptı. Orijinalinden uyarlama olan sevilen dizinin senaryosu resmen ortalıkta geziniyor. Docter Foster isimli orijinal halinde yaşananlar bir bir Sadakatsiz’in başına geliyor.

Anlaşmalı olarak çekilen Sadakatsiz dizisi orijinali sadık kalma rolü içeren maddesi ile dikkatleri üzerine çekmişti. Dizi severleri şok eden detayların ortaya çıkmasıyla sosyal medyada adeta deprem oldu. Sevilen dizide çok çarpıcı gerçeklerin yaşanması ile Derin karakterinin geleceği de ortaya çıkmış oldu.