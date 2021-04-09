Haberler Ankara Haberler Ankara
- 09 Nis 2021 - 13:17 G: 09 Nis 2021 - 13:41

Müge Anlı Yayın Hayatı Boyunca Böyle Bir Şeye Şahit Olmadı! 9 Çocuk, 25 Torun Uçan Tekme Karşısında Şok Oldu! O İsim Öldüğünü Duyunca Göbek Attı!

Ekranların en sevilen programlarından olan Müge Anlı’da dehşete düşüren bir olay yaşandı. İzleyicilerin korku filmlerinde bile benzerini zor gördüğü kan donduran işkence olayı, polislerden savcılara tüm asayişi harekete geçirdi. Akıl almaz olay canlı yayında ortalığı birbirine kattı. Müge Anlı’da tekmeler, tokatlar havada uçuştu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

ATV ekranlarının canlı olarak yayınlanan sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, her hafta seyircisine heyecan ve aksiyon dolu gerçekler ile hayatın içinden hikayeler sunuyor. Çok çarpıcı gerçeklerin ortaya çıktığı programda bu kez kayda geçen olay ise benzerine az rastlanır bir türdendi. Duyanların resmen ağzı açık kaldığı olayda öyle korkunç detaylar vardı ki, stüdyoda konuklar birbirlerine girdi. Müge Anlı ekibi durumu zor kontrol altına aldı.

Geçtiğimiz günlerde programda yer alan Manisa’daki işkence olayı tüm ülkenin gündemine bomba gibi giriş yapmıştı. Akıl almaz olayda öyle görüntüler ortaya çıkmıştı birçok kişi izlemeye cesaret edememişti. Bu dehşet saçan olayda detayların açtığı çıktığı program yine herkeste sarsıcı bir etki yarattı.

09 Nis 2021 - 13:17 Ankara- Müge Anlı Haberleri

# MÜGE ANLI HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 9 Nisan 2021 Cuma ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 9 Nisan 2021 Cuma ATV Canlı İzle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 8 Nisan 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 8 Nisan 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 7 Nisan 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 7 Nisan 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Müge Anlı'da Acımasız Dolandırıcılık Hikayesi! Kadının Elinde Avucunda Ne Varsa Tek Tek Aldı! Tam Tamına... mask
Müge Anlı'da Acımasız Dolandırıcılık Hikayesi! Kadının Elinde Avucunda Ne Varsa Tek Tek Aldı! Tam Tamına...
Müge Anlı’da Duygusal Anlar! İkizlerin Hikayesi Milyonları Ağlattı! mask
Müge Anlı’da Duygusal Anlar! İkizlerin Hikayesi Milyonları Ağlattı!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 6 Nisan 2021 Salı ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 6 Nisan 2021 Salı ATV Canlı İzle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 5 Nisan 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 5 Nisan 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Müge Anlı'yla İlgili Direkt RTÜK Başkanı Açıklama Yaptı! Ceza Verilip, Yayından mı Kaldırılacak Büyük Şok Kapıda... mask
Müge Anlı'yla İlgili Direkt RTÜK Başkanı Açıklama Yaptı! Ceza Verilip, Yayından mı Kaldırılacak Büyük Şok Kapıda...
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 2 Nisan 2021 Cuma ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 2 Nisan 2021 Cuma ATV Canlı İzle!
Müge Anlı'da Bir Koca Şiddeti Daha! Savunması Sinir Krizine Neden Oldu, Müge Anlı Şoklar İçerisinde Kaldı! "Dövmedim..." mask
Müge Anlı'da Bir Koca Şiddeti Daha! Savunması Sinir Krizine Neden Oldu, Müge Anlı Şoklar İçerisinde Kaldı! "Dövmedim..."
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Zabıtası Hijyen Mesaisinde mask
Ankara Zabıtası Hijyen Mesaisinde
ABD'de Salgın Etkisiyle İntihar Oranlarında Düşüş Yaşanıyor! mask
ABD'de Salgın Etkisiyle İntihar Oranlarında Düşüş Yaşanıyor!
Son Dakika: Pinterest Türkiye Temsilcisi Atayacak! mask
Son Dakika: Pinterest Türkiye Temsilcisi Atayacak!
Kovid-19 Aşısının 10 Bin Üzerinde Can Kaybını Önlediği Tespit Edildi! mask
Kovid-19 Aşısının 10 Bin Üzerinde Can Kaybını Önlediği Tespit Edildi!
Masumlar Apartmanı Dizisinde Han'ın Korkunç Planı Ortaya Çıktı! Meğer Kazan Dairesine O İsmi Bağlamış! Neler Oluyor? mask
Masumlar Apartmanı Dizisinde Han'ın Korkunç Planı Ortaya Çıktı! Meğer Kazan Dairesine O İsmi Bağlamış! Neler Oluyor?
Ramazan Ayı Öncesinde Gıda Denetimleri Sıklaştırıldı! mask
Ramazan Ayı Öncesinde Gıda Denetimleri Sıklaştırıldı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL