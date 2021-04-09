Müge Anlı Yayın Hayatı Boyunca Böyle Bir Şeye Şahit Olmadı! 9 Çocuk, 25 Torun Uçan Tekme Karşısında Şok Oldu! O İsim Öldüğünü Duyunca Göbek Attı!
Ekranların en sevilen programlarından olan Müge Anlı’da dehşete düşüren bir olay yaşandı. İzleyicilerin korku filmlerinde bile benzerini zor gördüğü kan donduran işkence olayı, polislerden savcılara tüm asayişi harekete geçirdi. Akıl almaz olay canlı yayında ortalığı birbirine kattı. Müge Anlı’da tekmeler, tokatlar havada uçuştu.
ATV ekranlarının canlı olarak yayınlanan sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, her hafta seyircisine heyecan ve aksiyon dolu gerçekler ile hayatın içinden hikayeler sunuyor. Çok çarpıcı gerçeklerin ortaya çıktığı programda bu kez kayda geçen olay ise benzerine az rastlanır bir türdendi. Duyanların resmen ağzı açık kaldığı olayda öyle korkunç detaylar vardı ki, stüdyoda konuklar birbirlerine girdi. Müge Anlı ekibi durumu zor kontrol altına aldı.
Geçtiğimiz günlerde programda yer alan Manisa’daki işkence olayı tüm ülkenin gündemine bomba gibi giriş yapmıştı. Akıl almaz olayda öyle görüntüler ortaya çıkmıştı birçok kişi izlemeye cesaret edememişti. Bu dehşet saçan olayda detayların açtığı çıktığı program yine herkeste sarsıcı bir etki yarattı.
09 Nis 2021 - 13:17 Ankara- Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.