Müge Anlı Yayın Hayatı Boyunca Böyle Bir Şeye Şahit Olmadı! 9 Çocuk, 25 Torun Uçan Tekme Karşısında Şok Oldu! O İsim Öldüğünü Duyunca Göbek Attı!

ATV ekranlarının canlı olarak yayınlanan sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, her hafta seyircisine heyecan ve aksiyon dolu gerçekler ile hayatın içinden hikayeler sunuyor. Çok çarpıcı gerçeklerin ortaya çıktığı programda bu kez kayda geçen olay ise benzerine az rastlanır bir türdendi. Duyanların resmen ağzı açık kaldığı olayda öyle korkunç detaylar vardı ki, stüdyoda konuklar birbirlerine girdi. Müge Anlı ekibi durumu zor kontrol altına aldı.

Geçtiğimiz günlerde programda yer alan Manisa’daki işkence olayı tüm ülkenin gündemine bomba gibi giriş yapmıştı. Akıl almaz olayda öyle görüntüler ortaya çıkmıştı birçok kişi izlemeye cesaret edememişti. Bu dehşet saçan olayda detayların açtığı çıktığı program yine herkeste sarsıcı bir etki yarattı.