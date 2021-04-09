İş Bankası Emekli Promosyonu Başvuru Nasıl Yapılır? 2021 İş Bankası Emekli Promosyonu Ne Kadar, Kaç TL?
Emekli promosyonları giderek artmaya devam ediyor. Bankaların birbiri ile yarışa girdiği promosyon ödemelerinde İş Bankası da iddialı bir ödemeye hazırlanıyor. İşte detaylar...
Emekli vatandaşlara sağlanan promosyon avantajı tüm bankalarda bulunuyor. Emekli promosyonları devlet tarafından alınan bir karar olmakla beraber bankaların promosyon miktarları ile bankaların iç politikalarına göre farklılık gösteriyor. Devlet tarafından emekli promosyonlarının azami miktarları belirlenirken, kimi bankalar bu azami miktarların çok daha üzerinde promosyon miktarı ya da çeşitli bankacılık ürünleri sunabiliyor. Bu fırsatları değerlendirmek isteyen emekli müşteriler ise hangi bankaların ne kadar promosyon verdiğini ve promosyon almak için ne yapmaları gerektiğini araştırıyor.
09 Nis 2021 - 17:35 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.