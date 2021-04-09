Survivor’da Aleyna Kalaycıoğlu Çileden Çıktı! Artık Sabrı Taştı, Yarışmadan Çekilecek! Sonuna Kadar Savaşıyor Ama Arkasında Bir Kişi Bile Yok! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmaları arasında yerini alan Survivor yarışmasında yaşanılanlar seyircileri ekranlara kilitliyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşanırken yarışmacılarda tartışmalara girerek tansiyonları yükseltiyor. En son ise Poyraz, Ayşe ve Aleyna Kalaycıoğlu adada birbirlerine girmişlerdi. Aleyna kendini anlatamamışken Poyraz'ın ona yükselmesi çileden çıkarmıştı.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen heyecanı yüksek yarışmada her bölüm diğer bölümleri etkiliyor. Seyircileri ekranlara kilitleyen yarışmada birçok detay gündeme geliyor. Yapılan tartışmalar ve oyunlar kısa sürede sosyal medyada yerini alıyor. Magazin dünyası etkileyen açıklamalardan bir yenisi de Aleyna Kalaycıoğlu'ndan geldi.
Yayınlanan son bölümde VTR'lere konuşan yarışmacı birçok konuya değindi. Artık çok yorulduğunu dile getiren Aleyna Kalaycıoğlu, "Oyunu kazansak bile adada hiçbir şey değişmedi. Halen kaos ortamı devam ediyor. İğrenç bir hafta geçirdim ama dokunulmazlık yarışında 3'te 3 aldım" sözlerini dile getirdi. Aleyna Kalaycıoğlu, adadan ayrılacak mı?
09 Nis 2021 - 17:14 Ankara- Survivor 2021
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.