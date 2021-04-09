Survivor’da Aleyna Kalaycıoğlu Çileden Çıktı! Artık Sabrı Taştı, Yarışmadan Çekilecek! Sonuna Kadar Savaşıyor Ama Arkasında Bir Kişi Bile Yok! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen heyecanı yüksek yarışmada her bölüm diğer bölümleri etkiliyor. Seyircileri ekranlara kilitleyen yarışmada birçok detay gündeme geliyor. Yapılan tartışmalar ve oyunlar kısa sürede sosyal medyada yerini alıyor. Magazin dünyası etkileyen açıklamalardan bir yenisi de Aleyna Kalaycıoğlu'ndan geldi.

Yayınlanan son bölümde VTR'lere konuşan yarışmacı birçok konuya değindi. Artık çok yorulduğunu dile getiren Aleyna Kalaycıoğlu, "Oyunu kazansak bile adada hiçbir şey değişmedi. Halen kaos ortamı devam ediyor. İğrenç bir hafta geçirdim ama dokunulmazlık yarışında 3'te 3 aldım" sözlerini dile getirdi. Aleyna Kalaycıoğlu, adadan ayrılacak mı?