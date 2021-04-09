Haberler Ankara Haberler Ankara
- 09 Nis 2021 - 17:14 G: 09 Nis 2021 - 18:25

Survivor’da Aleyna Kalaycıoğlu Çileden Çıktı! Artık Sabrı Taştı, Yarışmadan Çekilecek! Sonuna Kadar Savaşıyor Ama Arkasında Bir Kişi Bile Yok! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmaları arasında yerini alan Survivor yarışmasında yaşanılanlar seyircileri ekranlara kilitliyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşanırken yarışmacılarda tartışmalara girerek tansiyonları yükseltiyor. En son ise Poyraz, Ayşe ve Aleyna Kalaycıoğlu adada birbirlerine girmişlerdi. Aleyna kendini anlatamamışken Poyraz'ın ona yükselmesi çileden çıkarmıştı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Acun Medya tarafından ekranlara gelen heyecanı yüksek yarışmada her bölüm diğer bölümleri etkiliyor. Seyircileri ekranlara kilitleyen yarışmada birçok detay gündeme geliyor. Yapılan tartışmalar ve oyunlar kısa sürede sosyal medyada yerini alıyor. Magazin dünyası etkileyen açıklamalardan bir yenisi de Aleyna Kalaycıoğlu'ndan geldi. 

Yayınlanan son bölümde VTR'lere konuşan yarışmacı birçok konuya değindi. Artık çok yorulduğunu dile getiren Aleyna Kalaycıoğlu, "Oyunu kazansak bile adada hiçbir şey değişmedi. Halen kaos ortamı devam ediyor. İğrenç bir hafta geçirdim ama dokunulmazlık yarışında 3'te 3 aldım" sözlerini dile getirdi. Aleyna Kalaycıoğlu, adadan ayrılacak mı?

09 Nis 2021 - 17:14 Ankara- Survivor 2021

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Şampiyonu Survivor'a Katılacağını Resmen Duyurdu! Parkurun Tozunu Attırdı, Takım Arkadaşları Şok Oldu! "Ben Seneye Geliyorum Survivor'a" mask
Masterchef Şampiyonu Survivor'a Katılacağını Resmen Duyurdu! Parkurun Tozunu Attırdı, Takım Arkadaşları Şok Oldu! "Ben Seneye Geliyorum Survivor'a"
Survivor Batuhan Sonunda Her Şeyi İtiraf Etti! Aleyna Kalaycıoğlu Hakkında İfşası Youtube'u Salladı! Meğer Aleyna Kalaycıoğlu... mask
Survivor Batuhan Sonunda Her Şeyi İtiraf Etti! Aleyna Kalaycıoğlu Hakkında İfşası Youtube'u Salladı! Meğer Aleyna Kalaycıoğlu...
Survivor'dan Elendikten Sonra İlk Kez Konuştu! Adada Birbirine Girdiği İsim Hakkında Açıklamaları Açık Bıraktı! O Sözler... mask
Survivor'dan Elendikten Sonra İlk Kez Konuştu! Adada Birbirine Girdiği İsim Hakkında Açıklamaları Açık Bıraktı! O Sözler...
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 8 Nisan 2021 Perşembe Survivor 65. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 8 Nisan 2021 Perşembe Survivor 65. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Survivor’da Çağrı Kimsesiz Kaldı! Artık Çevresinde Bir Kişi Bile Yok! O İsimde Adaya Veda Edince Artık Tüm Dengeler Değişti… “Nasıl Anlatayım Bilmiyorum” mask
Survivor’da Çağrı Kimsesiz Kaldı! Artık Çevresinde Bir Kişi Bile Yok! O İsimde Adaya Veda Edince Artık Tüm Dengeler Değişti… “Nasıl Anlatayım Bilmiyorum”
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Çok Sinirlendi! Yapılan Yorumlara Daha Fazla Dayanamadı ve Çok Sert Bir Açıklama Yaptı! "Diskalifiyelerde Torpil..." mask
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Çok Sinirlendi! Yapılan Yorumlara Daha Fazla Dayanamadı ve Çok Sert Bir Açıklama Yaptı! "Diskalifiyelerde Torpil..."
Survivor Öykü'den Şok Ötesi Hamle! Survivor'dan Elenir Elenmez Aşkın Kollarına Düştü! Nikahına Saylı Günler Kaldı! mask
Survivor Öykü'den Şok Ötesi Hamle! Survivor'dan Elenir Elenmez Aşkın Kollarına Düştü! Nikahına Saylı Günler Kaldı!
Survivor’da Acun Ilıcalı Sinirden Gerildi! Bir Değil, İki Değil Tam Beş Kişi Birden Öyle Bir Şey Yaptılar Ki, Milyonlar Şok Oldu! Gözyaşları Sel Oldu, Kimsenin Gözyaşına Bakmadı! “Ben Senin Yerinde Olsam…” mask
Survivor’da Acun Ilıcalı Sinirden Gerildi! Bir Değil, İki Değil Tam Beş Kişi Birden Öyle Bir Şey Yaptılar Ki, Milyonlar Şok Oldu! Gözyaşları Sel Oldu, Kimsenin Gözyaşına Bakmadı! “Ben Senin Yerinde Olsam…”
Survivor Hayrettin, Survivor’un Tüm Sırlarını İfşa Etti! Öyle 6 Şeye Değindi Ki, Ağızlar Açık Kaldı! “15 Kelime İngilizceyle Her Şeyi Anlattı!” mask
Survivor Hayrettin, Survivor’un Tüm Sırlarını İfşa Etti! Öyle 6 Şeye Değindi Ki, Ağızlar Açık Kaldı! “15 Kelime İngilizceyle Her Şeyi Anlattı!”
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 6 Nisan 2021 Salı Survivor 64. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Elenen İsim Doğan Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 6 Nisan 2021 Salı Survivor 64. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Elenen İsim Doğan Oldu?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Esra Erol'un Sağ Kolu Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Hülya Kuran Milyonlara "Yok Artık" Dedirtti! Neler Oluyor? mask
Esra Erol'un Sağ Kolu Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Hülya Kuran Milyonlara "Yok Artık" Dedirtti! Neler Oluyor?
Kerem Bürsin Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Milyonlarca Takipçisini Yakından İlgilendiriyor! Meğer Kerem Bürsin... mask
Kerem Bürsin Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Milyonlarca Takipçisini Yakından İlgilendiriyor! Meğer Kerem Bürsin...
Şehit Polis Mustafa Yiğitalp Mamak'ta dualarla anıldı mask
Şehit Polis Mustafa Yiğitalp Mamak'ta dualarla anıldı
Ramazan Ayı Koronavirüs Yasakları Neler? Ankara'da Sokağa Çıkma Yasağı Var Mı? Ramazan'da Tam Kapanma Olacak Mı? mask
Ramazan Ayı Koronavirüs Yasakları Neler? Ankara'da Sokağa Çıkma Yasağı Var Mı? Ramazan'da Tam Kapanma Olacak Mı?
Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisi Katliama Değinince Ortalık Fena Karıştı! Kanlı Küvet Katliamı Milyonları Hüngür Hüngür Ağlattı! Sadece 2 Bölümde Öyle Şeyler Anlatıldı Ki… mask
Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisi Katliama Değinince Ortalık Fena Karıştı! Kanlı Küvet Katliamı Milyonları Hüngür Hüngür Ağlattı! Sadece 2 Bölümde Öyle Şeyler Anlatıldı Ki…
Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisiyle Hatırlanan Katliam! Kıbrıs Küvet Katliamı Nedir? mask
Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisiyle Hatırlanan Katliam! Kıbrıs Küvet Katliamı Nedir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL