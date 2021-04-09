Ramazan Ayı Koronavirüs Yasakları Neler? Ankara'da Sokağa Çıkma Yasağı Var Mı? Ramazan'da Tam Kapanma Olacak Mı?
Ramazan ayının gelmesi ile birlikte yasakların artacağı inancı giderek yaygınlaşıyor. Vaka sayılarında ki artış, okulların kapanması derken ramazan ayında ki tam kapanma söylentileri gerçek olacak mı ? İşte Detaylar...
Türkiye’de mart ayı ile beraber başlayan normalleşme süreci ile beraber vaka ve hasta sayılarında yeniden artış yaşandı. Vaka sayılarının yükselmesi ile beraber normalleşme sürecinde illerde uygulanacak kısıtlamaların ölçütü olan risk haritasında da değişiklikler meydana geldi. Türkiye’nin yeni risk haritasında 58 ilin kırmızı renk olması ile beraber kısıtlamalar ve önlemler yeniden arttırılmaya başlandı. Covid-19 salgınının yeniden riskli hale geldiği bu dönemde Ramazan ayı içinde geri sayım başladı. Vatandaşların beraber yemekler hazırlamak ve toplu iftarlar yapmak istediği Ramazan ayında hangi önlemlerin uygulanacağı ise merak edildi.
09 Nis 2021 - 17:46 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.