Ramazan Ayı Koronavirüs Yasakları Neler? Ankara'da Sokağa Çıkma Yasağı Var Mı? Ramazan'da Tam Kapanma Olacak Mı?

Türkiye’de mart ayı ile beraber başlayan normalleşme süreci ile beraber vaka ve hasta sayılarında yeniden artış yaşandı. Vaka sayılarının yükselmesi ile beraber normalleşme sürecinde illerde uygulanacak kısıtlamaların ölçütü olan risk haritasında da değişiklikler meydana geldi. Türkiye’nin yeni risk haritasında 58 ilin kırmızı renk olması ile beraber kısıtlamalar ve önlemler yeniden arttırılmaya başlandı. Covid-19 salgınının yeniden riskli hale geldiği bu dönemde Ramazan ayı içinde geri sayım başladı. Vatandaşların beraber yemekler hazırlamak ve toplu iftarlar yapmak istediği Ramazan ayında hangi önlemlerin uygulanacağı ise merak edildi.