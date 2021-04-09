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- 09 Nis 2021 - 17:42 G: 09 Nis 2021 - 18:24

Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisi Katliama Değinince Ortalık Fena Karıştı! Kanlı Küvet Katliamı Milyonları Hüngür Hüngür Ağlattı! Sadece 2 Bölümde Öyle Şeyler Anlatıldı Ki…

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi son bölümde öyle bir sahneye verdi ki ekran başındaki izleyenler gözyaşları içinde kaldı. TRT tarafından yayınlanan ve çıkar çıkmaz geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi kısa sürede televizyonlardaki etkisini gösterdi. Son bölümde yer alan bir sahne ise izleyenleri derinden etkiledi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Kıbrıs’ta yaşanan korkunç katliamı konu alarak uyarlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi inanlık adına trajik bir hikayeye sahip olan acı dolu zamanları anlatıyor. Yürekleri dağlayan bir bölümle seyircileriyle buluşan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, gerçek hayattan uyarlana bir sahne ile seyircileri gözyaşlarına boğdu.

TRT ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ilk bölümünde, Kıbrıs Türklerini yok etmek için düzenledikleri ‘kanlı noel’ olarak bilinen Kıbrıs Rumlarının saldırısı ile başlamıştı. Tarihi gerçeklerle paralel olarak ilerleyen dizi, son bölümde bu olayın sembolü olan trajik bir vaka ile seyircisine sundu.

09 Nis 2021 - 17:42 Ankara- Dizi Haberleri

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