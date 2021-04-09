Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisi Katliama Değinince Ortalık Fena Karıştı! Kanlı Küvet Katliamı Milyonları Hüngür Hüngür Ağlattı! Sadece 2 Bölümde Öyle Şeyler Anlatıldı Ki…

Kıbrıs’ta yaşanan korkunç katliamı konu alarak uyarlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi inanlık adına trajik bir hikayeye sahip olan acı dolu zamanları anlatıyor. Yürekleri dağlayan bir bölümle seyircileriyle buluşan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, gerçek hayattan uyarlana bir sahne ile seyircileri gözyaşlarına boğdu.

TRT ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ilk bölümünde, Kıbrıs Türklerini yok etmek için düzenledikleri ‘kanlı noel’ olarak bilinen Kıbrıs Rumlarının saldırısı ile başlamıştı. Tarihi gerçeklerle paralel olarak ilerleyen dizi, son bölümde bu olayın sembolü olan trajik bir vaka ile seyircisine sundu.