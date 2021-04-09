Kerem Bürsin Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Milyonlarca Takipçisini Yakından İlgilendiriyor! Meğer Kerem Bürsin...

Sen Çal Kapımı dizisinin Serkan’ı Kerem Bürsin hakkında yayılan bu bilgiler sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı ve kısa sürede milyonlarca etkileşimi girdi. Sevilen dizinin başrol oyuncusu hakkında öğrenilen bilgiler gündemde bomba etkisi yaratırken sevenleri ise bu gerçekler karşısında resmen şok uğradı.

İsmi son dönemde Sen Çal kapımı dizisinden partneri Hande Erçel ile anılan Kerem Bürsin, aslında hiç kimsenin bilmediği gerçeklerle yaşıyormuş. Milyonların merak ettiği bu detaylar ise Kerem Bürsin hakkına her şeyi ortaya koyuyor. Şaşırıcı gerçeklerin ortaya çıkmasıyla sosyal medya gündemini alt üst eden Kerem Bürsin aslında tahmin edilen daha fazlasıymış.