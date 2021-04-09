Esra Erol'un Sağ Kolu Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Hülya Kuran Milyonlara "Yok Artık" Dedirtti! Neler Oluyor?

Sabahların vazgeçilmezi haline gelen Esra Erol programında milyonların gönlünü kazanan avukat Hülya Kuran, bu şaşırtıcı gerçeklerle birlikte herkes şok içinde başarmayı başardı. Esra Erol’da avukatlığı ile ve canlı yayındaki konuşmaları ile herkesin gönlünü kazanan Hülya Kuran, için gündeme düşen bu gerçekler sosyal medyayı da salladı.

Uzun yıllardır Esra Erol programında hem yorumcu olarak hem de görevi avukatlığı yapan hülya Kuran, bu şok eden gerçeklerle herkesi şaşırtmayı başardı. Sevilen programın vazgeçilmez isimlerinden olan Hülya Kuran, gündeme bomba gibi düştü. Sevilen programın gözde ismi olan Avukat Hülya Kuran bu gerçekler ile herkesi hayretler içinde bıraktı.