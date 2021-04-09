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- 09 Nis 2021 - 19:10 G: 09 Nis 2021 - 19:26

Esra Erol'un Sağ Kolu Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Hülya Kuran Milyonlara "Yok Artık" Dedirtti! Neler Oluyor?

Ekranların en sevilen sabah programlarından biri olan Esra Erol’un avukatı Hülya Kuran hakkında ortaya çıkan şok gelişme herkesi şaşkına çevirdi. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Esra Erol’un avukatı Hülya Kuran hakkına açığa çıkan bu gerçekler herkesi derinden sarstı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sabahların vazgeçilmezi haline gelen Esra Erol programında milyonların gönlünü kazanan avukat Hülya Kuran, bu şaşırtıcı gerçeklerle birlikte herkes şok içinde başarmayı başardı. Esra Erol’da avukatlığı ile ve canlı yayındaki konuşmaları ile herkesin gönlünü kazanan Hülya Kuran, için gündeme düşen bu gerçekler sosyal medyayı da salladı.

Uzun yıllardır Esra Erol programında hem yorumcu olarak hem de görevi avukatlığı yapan hülya Kuran, bu şok eden gerçeklerle herkesi şaşırtmayı başardı. Sevilen programın vazgeçilmez isimlerinden olan Hülya Kuran, gündeme bomba gibi düştü. Sevilen programın gözde ismi olan Avukat Hülya Kuran bu gerçekler ile herkesi hayretler içinde bıraktı.

09 Nis 2021 - 19:10 Ankara- Magazin

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