Esra Erol'un Sağ Kolu Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Hülya Kuran Milyonlara "Yok Artık" Dedirtti! Neler Oluyor?
Ekranların en sevilen sabah programlarından biri olan Esra Erol’un avukatı Hülya Kuran hakkında ortaya çıkan şok gelişme herkesi şaşkına çevirdi. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Esra Erol’un avukatı Hülya Kuran hakkına açığa çıkan bu gerçekler herkesi derinden sarstı.
Sabahların vazgeçilmezi haline gelen Esra Erol programında milyonların gönlünü kazanan avukat Hülya Kuran, bu şaşırtıcı gerçeklerle birlikte herkes şok içinde başarmayı başardı. Esra Erol’da avukatlığı ile ve canlı yayındaki konuşmaları ile herkesin gönlünü kazanan Hülya Kuran, için gündeme düşen bu gerçekler sosyal medyayı da salladı.
Uzun yıllardır Esra Erol programında hem yorumcu olarak hem de görevi avukatlığı yapan hülya Kuran, bu şok eden gerçeklerle herkesi şaşırtmayı başardı. Sevilen programın vazgeçilmez isimlerinden olan Hülya Kuran, gündeme bomba gibi düştü. Sevilen programın gözde ismi olan Avukat Hülya Kuran bu gerçekler ile herkesi hayretler içinde bıraktı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.