Sen Çal Kapımı Oyuncularından Koronaya Yakalanan Bir İsim Ortaya Çıktı! Ortalık Fena Karıştı! O İsimde...

FOX TV ekranlarında seyircisiyle buluşan, başrollerinde Kerem Bürsin Hande Erçel’in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinde sarsıcı bir olay meydana geldi. Dizi severler gelişmenin ardından sosyal medyada örgütlenerek diziye olan desteklerini dile getirdiler. Kısa süre içinde binlerce paylaşımın ve yorumun yapıldığı bu olay ülke gündemine en tepeden giriş yaptı.

Sen Çal Kapımı dizisi kilit oyuncularından birinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine sette olağan üstü hal ilan edildi. Dizi severlerin merak işçinde beklediği gelişmenin detayları ise herkesi hayretler içinde bıraktı. Çekimlerine ara verilen dizide diğer oyuculara da test uygulandı.