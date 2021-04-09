Sen Çal Kapımı Oyuncularından Koronaya Yakalanan Bir İsim Ortaya Çıktı! Ortalık Fena Karıştı! O İsimde...
Ekranların vazgeçlemezi olan Sen Çal Kapımı dizisinde kayda geçen son gelişme dizi severlerin ağzını açık bıraktı. Son dönemde dizilerde yaşanan koronovirüs vakaları dizilerde tansiyonları yükseltirken izleyiciler ise endişe içinde yaşanan bu üzücü olayları yakından takip ediyor.
FOX TV ekranlarında seyircisiyle buluşan, başrollerinde Kerem Bürsin Hande Erçel’in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinde sarsıcı bir olay meydana geldi. Dizi severler gelişmenin ardından sosyal medyada örgütlenerek diziye olan desteklerini dile getirdiler. Kısa süre içinde binlerce paylaşımın ve yorumun yapıldığı bu olay ülke gündemine en tepeden giriş yaptı.
Sen Çal Kapımı dizisi kilit oyuncularından birinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine sette olağan üstü hal ilan edildi. Dizi severlerin merak işçinde beklediği gelişmenin detayları ise herkesi hayretler içinde bıraktı. Çekimlerine ara verilen dizide diğer oyuculara da test uygulandı.
09 Nis 2021 - 21:10 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.