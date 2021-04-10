Ankara Koronavirüs Salgınında Yasaklar Yeniden Geldi! Tüm Detayları Tek Tek Ortaya Çıktı! Vaka Sayıları Hızla Artmıştı, Kafe ve Restoranlarda Karar Verildi!

Sağlık Bakanı Koca ise yasakların yanında Twitter hesabından bir açıklama yaparak merak edilenlere cevap vermiş oldu. 9 Nisan tarihli haritada ise vaka sayılarının yükseldiği gözlerden kaçmadı. 305.103 kişiye yapılan testlerden 55.791 kişi pozitif çıkarak tabloda yerini aldı. Bunun yanında hastanede tedavi gören kişi sayısı yükseliş yaşadı ve 2.408 kişi olarak açıklandı.

Vefat eden kişi sayısı ise 253 kişi olarak açıklandı. İyileşen hasta sayısı ise 35.786 olarak verilere geçti. Hızla artan vakaların ardından Sağlık Bakanı Koca resmi sosyal medya hesabından "Tespit edilen vakaların %85’ini çeşitli varyantlar oluşturuyor. Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli." açıklamasını yaptı.