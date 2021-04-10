Ankara Koronavirüs Salgınında Yasaklar Yeniden Geldi! Tüm Detayları Tek Tek Ortaya Çıktı! Vaka Sayıları Hızla Artmıştı, Kafe ve Restoranlarda Karar Verildi!
Ankara ili de içinde olmakla birlikte birçok illerimizde vaka sayıları hızla artmaya başladı. Bu vaka artışının ardından yapılan Kabine toplantısında yeni yasaklar gündeme geldi. 13 Nisan günü başlayacak olan koronavirüs yasakları tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte Salı günü başlayacak olan yasaklar hakkında tüm bilgiler...
Sağlık Bakanı Koca ise yasakların yanında Twitter hesabından bir açıklama yaparak merak edilenlere cevap vermiş oldu. 9 Nisan tarihli haritada ise vaka sayılarının yükseldiği gözlerden kaçmadı. 305.103 kişiye yapılan testlerden 55.791 kişi pozitif çıkarak tabloda yerini aldı. Bunun yanında hastanede tedavi gören kişi sayısı yükseliş yaşadı ve 2.408 kişi olarak açıklandı.
Vefat eden kişi sayısı ise 253 kişi olarak açıklandı. İyileşen hasta sayısı ise 35.786 olarak verilere geçti. Hızla artan vakaların ardından Sağlık Bakanı Koca resmi sosyal medya hesabından "Tespit edilen vakaların %85’ini çeşitli varyantlar oluşturuyor. Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli." açıklamasını yaptı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.