Haberler Ankara Haberler Ankara
- 10 Nis 2021 - 08:44 G: 10 Nis 2021 - 08:56

Ankara Koronavirüs Salgınında Yasaklar Yeniden Geldi! Tüm Detayları Tek Tek Ortaya Çıktı! Vaka Sayıları Hızla Artmıştı, Kafe ve Restoranlarda Karar Verildi!

Ankara ili de içinde olmakla birlikte birçok illerimizde vaka sayıları hızla artmaya başladı. Bu vaka artışının ardından yapılan Kabine toplantısında yeni yasaklar gündeme geldi. 13 Nisan günü başlayacak olan koronavirüs yasakları tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte Salı günü başlayacak olan yasaklar hakkında tüm bilgiler...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sağlık Bakanı Koca ise yasakların yanında Twitter hesabından bir açıklama yaparak merak edilenlere cevap vermiş oldu. 9 Nisan tarihli haritada ise vaka sayılarının yükseldiği gözlerden kaçmadı. 305.103 kişiye yapılan testlerden 55.791 kişi pozitif çıkarak tabloda yerini aldı. Bunun yanında hastanede tedavi gören kişi sayısı yükseliş yaşadı ve 2.408 kişi olarak açıklandı. 

Vefat eden kişi sayısı ise 253 kişi olarak açıklandı. İyileşen hasta sayısı ise 35.786 olarak verilere geçti. Hızla artan vakaların ardından Sağlık Bakanı Koca resmi sosyal medya hesabından "Tespit edilen vakaların %85’ini çeşitli varyantlar oluşturuyor. Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli." açıklamasını yaptı.

10 Nis 2021 - 08:44 Ankara- Sağlık

# ANKARA CORONAVİRÜS HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Koronavirüs Salgınında Vakalar Artınca Yasaklar Geldi! Artık Bir Hafta Bile Kalmadı! Yeni Yasaklar Güncellendi, Salı Günü Başlıyor! Tüm Vatandaşların Dikkatine! mask
Ankara Koronavirüs Salgınında Vakalar Artınca Yasaklar Geldi! Artık Bir Hafta Bile Kalmadı! Yeni Yasaklar Güncellendi, Salı Günü Başlıyor! Tüm Vatandaşların Dikkatine!
Ankara Koronavirüs Salgının 10 Şiddetinde Deprem! Vaka Sayıları Bir Gecede Zirveye Ulaştı! Dengeler Tamamen Değişiyor! Yasaklar Kapıda... mask
Ankara Koronavirüs Salgının 10 Şiddetinde Deprem! Vaka Sayıları Bir Gecede Zirveye Ulaştı! Dengeler Tamamen Değişiyor! Yasaklar Kapıda...
Ankara Koronavirüs Salgınında Hasta Olan Olana! Vaka Sayıları Titretmeye Başladı! Sadece Bir Gecede 50 Bin Kişi Hasta Oldu! Yasaklara Yeniden Yasak Mı Gelecek? mask
Ankara Koronavirüs Salgınında Hasta Olan Olana! Vaka Sayıları Titretmeye Başladı! Sadece Bir Gecede 50 Bin Kişi Hasta Oldu! Yasaklara Yeniden Yasak Mı Gelecek?
Ankara Koronavirüs Salgınında 365 Günde En Yüksek Vaka Açıklandı! Bir Gecede Milyonlarca Kişi Hastanelik Oldu! Artık Vaka Sayıları... mask
Ankara Koronavirüs Salgınında 365 Günde En Yüksek Vaka Açıklandı! Bir Gecede Milyonlarca Kişi Hastanelik Oldu! Artık Vaka Sayıları...
Ankara Koronavirüs Salgını Bitmek Bilmiyor! Ülkede Kırmızı Olmayan Tek Bir Yer Kalmadı! Vatandaş İsyanda, Artık Ne Olacağı Bile Bilinmiyor! mask
Ankara Koronavirüs Salgını Bitmek Bilmiyor! Ülkede Kırmızı Olmayan Tek Bir Yer Kalmadı! Vatandaş İsyanda, Artık Ne Olacağı Bile Bilinmiyor!
Ankara Koronavirüs Kırmızı Alarmları Çalmaya Başladı! Risk Haritası Ortaya Çıktı, Ülkede Kırmızı Olmayan Tek Bir Yer Yok! Şimdi Ne Olacak? mask
Ankara Koronavirüs Kırmızı Alarmları Çalmaya Başladı! Risk Haritası Ortaya Çıktı, Ülkede Kırmızı Olmayan Tek Bir Yer Yok! Şimdi Ne Olacak?
Ankara Koronavirüs Salgınında Sağlık Bakanından Tüm Sağlıkçılara Mesaj Var! Vaka Sayılarında Deprem Giderek Artıyor! Evden Çıkan Resmen Hasta Oluyor… mask
Ankara Koronavirüs Salgınında Sağlık Bakanından Tüm Sağlıkçılara Mesaj Var! Vaka Sayılarında Deprem Giderek Artıyor! Evden Çıkan Resmen Hasta Oluyor…
Ankara Koronavirüs Salgınında Sağlık Bakanı Koca Ne Yapılması Gerektiğini Açıkladı! Vaka Sayıları Bir Gecede Zirve Noktasını Gördü! Yasaklar Artırılacak Mı? mask
Ankara Koronavirüs Salgınında Sağlık Bakanı Koca Ne Yapılması Gerektiğini Açıkladı! Vaka Sayıları Bir Gecede Zirve Noktasını Gördü! Yasaklar Artırılacak Mı?
Ankara Koronavirüs Vakaları Tir Tir Titretti! Bir Gecede Yılın Patlamasını Yaşadı! Artık Her Şey Çok Farklı Olacak… mask
Ankara Koronavirüs Vakaları Tir Tir Titretti! Bir Gecede Yılın Patlamasını Yaşadı! Artık Her Şey Çok Farklı Olacak…
Ankara Koronavirüs Salgınında Risk Haritası Yasakları Değiştirdi! Artık Serbestlik Dönemi Yok! Sadece O İller... mask
Ankara Koronavirüs Salgınında Risk Haritası Yasakları Değiştirdi! Artık Serbestlik Dönemi Yok! Sadece O İller...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kuzey İrlanda'daki Şiddet Olayları Zirveye Ulaştı! Bir Araç Ateşe Verildi! mask
Kuzey İrlanda'daki Şiddet Olayları Zirveye Ulaştı! Bir Araç Ateşe Verildi!
Japonya'da Olimpiyat Meşalesini Türk Kızı Durna Taşıyor! mask
Japonya'da Olimpiyat Meşalesini Türk Kızı Durna Taşıyor!
Yasak Elma’da Şok Veda! Kaya Geldi O Gidiyor… Yeni Bölümde O İsmi Görmek Mümkün Değil… mask
Yasak Elma’da Şok Veda! Kaya Geldi O Gidiyor… Yeni Bölümde O İsmi Görmek Mümkün Değil…
Sen Çal Kapımı Oyuncularından Koronaya Yakalanan Bir İsim Ortaya Çıktı! Ortalık Fena Karıştı! O İsimde... mask
Sen Çal Kapımı Oyuncularından Koronaya Yakalanan Bir İsim Ortaya Çıktı! Ortalık Fena Karıştı! O İsimde...
Tüm WhatsApp Kullanıcılarının Dikkatine! Uygulama Ortadan Yok Edildi! Tüm Bilgileri... mask
Tüm WhatsApp Kullanıcılarının Dikkatine! Uygulama Ortadan Yok Edildi! Tüm Bilgileri...
Esra Erol'un Sağ Kolu Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Hülya Kuran Milyonlara "Yok Artık" Dedirtti! Neler Oluyor? mask
Esra Erol'un Sağ Kolu Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Hülya Kuran Milyonlara "Yok Artık" Dedirtti! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL