Survivor’da Ayşe’den Gönüllüler Takımına Büyük Nispet! Mücadelelerini Hiçe Saydı, Keyfini Öyle Bir Çıkardı Ki… “Hırsızlık Yapmıyor Hakkını Yiyor!"
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmaları arasında yerini alan Survivor yarışmasında ödül oyununu kazanan Gönüllüler takımı, pizzanın keyfini çıkarırken, Ayşe'den büyük bir nispet geldi. Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada birçok yarışmanın arkasından ödül takımların mutlu olmasına yetiyor. Son ödül ise Gönüllüler takımının kazanmasıyla pizza olmuştu. Ayşe ise adeta pizzayla sevgili olmuş gibi yiyordu!
Kısa bir süre önce adada bir kriz çıkmış ve Hanzade, Aleyna Çalışkan ve Aleyna Kalaycıoğlu 3 ödülden muaf tutulmuşlardı. Yarışmada ödülü kazanmak için canla başla oynasalar bile ödülün keyfini çıkaramayacaklardı. Bu da takım arkadaşlarının keyif çıkarırken kendilerinin adada aç olmasına neden oluyordu. Oyunların zorluğu artarken, ödüllerde giderek artıyordu.
Pizza ödülünü takımda bulunana cezalı arkadaşları sayesinde de kazanan Gönüllüler takımında keyifler yerindeydi. Cezalı arkadaşları için Dora; "Arkadaşlarımızın cezalarından bir ödülü sildiğimiz iyi oldu" sözlerini dile getirerek seyircileri ayağa kaldırdı. "Sanki nispet yapıyor" yorumları arka arkaya gelmişken Ayşe'den öyle bir söz geldi ki, milyonlar dumur oldu.
10 Nis 2021 - 13:05 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.