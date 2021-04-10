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- 10 Nis 2021 - 13:05 G: 10 Nis 2021 - 13:42

Survivor’da Ayşe’den Gönüllüler Takımına Büyük Nispet! Mücadelelerini Hiçe Saydı, Keyfini Öyle Bir Çıkardı Ki… “Hırsızlık Yapmıyor Hakkını Yiyor!"

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmaları arasında yerini alan Survivor yarışmasında ödül oyununu kazanan Gönüllüler takımı, pizzanın keyfini çıkarırken, Ayşe'den büyük bir nispet geldi. Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada birçok yarışmanın arkasından ödül takımların mutlu olmasına yetiyor. Son ödül ise Gönüllüler takımının kazanmasıyla pizza olmuştu. Ayşe ise adeta pizzayla sevgili olmuş gibi yiyordu!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Kısa bir süre önce adada bir kriz çıkmış ve Hanzade, Aleyna Çalışkan ve Aleyna Kalaycıoğlu 3 ödülden muaf tutulmuşlardı. Yarışmada ödülü kazanmak için canla başla oynasalar bile ödülün keyfini çıkaramayacaklardı. Bu da takım arkadaşlarının keyif çıkarırken kendilerinin adada aç olmasına neden oluyordu. Oyunların zorluğu artarken, ödüllerde giderek artıyordu. 

Pizza ödülünü takımda bulunana cezalı arkadaşları sayesinde de kazanan Gönüllüler takımında keyifler yerindeydi. Cezalı arkadaşları için Dora; "Arkadaşlarımızın cezalarından bir ödülü sildiğimiz iyi oldu" sözlerini dile getirerek seyircileri ayağa kaldırdı. "Sanki nispet yapıyor" yorumları arka arkaya gelmişken Ayşe'den öyle bir söz geldi ki, milyonlar dumur oldu.

10 Nis 2021 - 13:05 Ankara- Survivor 2021

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