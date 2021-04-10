Survivor’da Ayşe’den Gönüllüler Takımına Büyük Nispet! Mücadelelerini Hiçe Saydı, Keyfini Öyle Bir Çıkardı Ki… “Hırsızlık Yapmıyor Hakkını Yiyor!"

Kısa bir süre önce adada bir kriz çıkmış ve Hanzade, Aleyna Çalışkan ve Aleyna Kalaycıoğlu 3 ödülden muaf tutulmuşlardı. Yarışmada ödülü kazanmak için canla başla oynasalar bile ödülün keyfini çıkaramayacaklardı. Bu da takım arkadaşlarının keyif çıkarırken kendilerinin adada aç olmasına neden oluyordu. Oyunların zorluğu artarken, ödüllerde giderek artıyordu.

Pizza ödülünü takımda bulunana cezalı arkadaşları sayesinde de kazanan Gönüllüler takımında keyifler yerindeydi. Cezalı arkadaşları için Dora; "Arkadaşlarımızın cezalarından bir ödülü sildiğimiz iyi oldu" sözlerini dile getirerek seyircileri ayağa kaldırdı. "Sanki nispet yapıyor" yorumları arka arkaya gelmişken Ayşe'den öyle bir söz geldi ki, milyonlar dumur oldu.