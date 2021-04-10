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- 10 Nis 2021 - 13:38 G: 10 Nis 2021 - 14:01

Arka Sokaklar Dizisinin Temelinden Beri Vardı, Diziden Ayrılacağı Ortaya Çıktı! Eli Kanlı Bir Katil Olarak Diziden Ayrılıyor! Neler Oluyor?

Arka Sokaklar dizisinde inanması güç bir olay yaşandı. Efsane dizi yeni bölümde akıl almaz bir olaya sahne verdi. Son haftalarda sarsıcı olayların yaşandığı Arka Sokaklar dizisinde Zeliha Karakterine hayat veren Yüsra Geyik’in başından geçenler herkesi derinden etkilemişti. Son yaşanan bir gelişme ile Zeliha karakterini çok kritik anlar bekliyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Yıllar süren macerası ile uzun soluklu dizi Arka Sokaklar, dizi dünyasında hiç eskimeyen konu ile dikkatleri üzerine topluyor. Herkesin şok içinde izlediği son bölülmelerinde sevilen dizi resmen şok üstüne şok yaşattı. Tekrar bölümleri ile bile reyting rekorları kıran Arka Sokaklar dizisi, son haftalarda heyecanı dorukta yaşattığı bölümleri ile herkesin beğenisini kazandı.

Efsane dizi Arka Sokaklar’da Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliha’nın başına gelenler herkesin yüreğini burkmuştu. Toplumsal anlamda gündem yaratan bu olay ile Zeliha, milyonları gözyaşları içinde bırakırken, sosyal medyada da konuya ilişkin binlerce paylaşım ve yorum yapılmıştı.

10 Nis 2021 - 13:38 Ankara- Dizi Haberleri

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