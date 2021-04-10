Arka Sokaklar Dizisinin Temelinden Beri Vardı, Diziden Ayrılacağı Ortaya Çıktı! Eli Kanlı Bir Katil Olarak Diziden Ayrılıyor! Neler Oluyor?

Yıllar süren macerası ile uzun soluklu dizi Arka Sokaklar, dizi dünyasında hiç eskimeyen konu ile dikkatleri üzerine topluyor. Herkesin şok içinde izlediği son bölülmelerinde sevilen dizi resmen şok üstüne şok yaşattı. Tekrar bölümleri ile bile reyting rekorları kıran Arka Sokaklar dizisi, son haftalarda heyecanı dorukta yaşattığı bölümleri ile herkesin beğenisini kazandı.

Efsane dizi Arka Sokaklar’da Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliha’nın başına gelenler herkesin yüreğini burkmuştu. Toplumsal anlamda gündem yaratan bu olay ile Zeliha, milyonları gözyaşları içinde bırakırken, sosyal medyada da konuya ilişkin binlerce paylaşım ve yorum yapılmıştı.