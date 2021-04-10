Survivor Yarışmacısından Şok Ötesi Değişim! Görenler Tanıyamıyor, Ağızları Açık Kalıyor! "Bu Ne Estetik Ne Makyaj! Bambaşka Bir Şey Bu!"
Survivor o isim herkesi şok etti. Sevilen yarışmacının son halleri milyonları hayretler içinde bırakmayı başardı. İnanılmaz değişimi ile tüm dikkatleri üzerine çeken o isim kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı fotoğrafları ile ilgilerin odağındaki isim oldu.
Ekranların en sevilen ve en çok izlenen yarışma programlarından olan Survivor, yıllardır heyecan dolu yatışmalarla ve ünlü isimlerle her zaman gündemdeki yerini korudu. Son olarak ortaya çıkan Survivor gelişmesi ise eski yarışmacılardan Merve Aydın’dan geldi. Ünlü sporcunun son halleri resmen ağızları açık bıraktı.
2021 yaz olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden başarılı sporcunun yaşadığı bu değişim herkesi şok içinde bıraktı. Survivor’daki rekabet ortamına hemen uyum sağlamasıyla favori yarışmacılardan biri haline gelen Merve Aydın geçirdiği estetik operasyonun ardından inanılmaz bir değişime imza attı. Ünlü sporcu sosyal medya hesabından paylaştığı gönderilerle takipçilerine bu sürpriz değişimi gösterdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.