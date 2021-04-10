Survivor Yarışmacısından Şok Ötesi Değişim! Görenler Tanıyamıyor, Ağızları Açık Kalıyor! "Bu Ne Estetik Ne Makyaj! Bambaşka Bir Şey Bu!"

Ekranların en sevilen ve en çok izlenen yarışma programlarından olan Survivor, yıllardır heyecan dolu yatışmalarla ve ünlü isimlerle her zaman gündemdeki yerini korudu. Son olarak ortaya çıkan Survivor gelişmesi ise eski yarışmacılardan Merve Aydın’dan geldi. Ünlü sporcunun son halleri resmen ağızları açık bıraktı.

2021 yaz olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden başarılı sporcunun yaşadığı bu değişim herkesi şok içinde bıraktı. Survivor’daki rekabet ortamına hemen uyum sağlamasıyla favori yarışmacılardan biri haline gelen Merve Aydın geçirdiği estetik operasyonun ardından inanılmaz bir değişime imza attı. Ünlü sporcu sosyal medya hesabından paylaştığı gönderilerle takipçilerine bu sürpriz değişimi gösterdi.