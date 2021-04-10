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- 10 Nis 2021 - 17:45 G: 10 Nis 2021 - 18:20

Survivor’da Öykü Çelik’in Neden Elendiği Ortaya Çıktı! Takım Arasında Anlaşma Yapılmış! Resmen Kendi Topuğuna Sıkmış! "Teselli İkramiyesi!"

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olsan Survivor'da Öykü'nün elenme sebebi ortaya çıktı. Sevilerek izlenen yarışmandan kısa bir süre önce Öykü elenerek yarışmaya ve hayallerine veda etmişti. 3 ay boyunca yarışmada performansını son dakikasına kadar göstermişti. Elenmesinin ardından sonra hiçbir açıklama yapmayan ve sessizliğini koruyan Öykü'den ilk açıklama geldi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Survivor Panorama'ya katılan Öykü Çelik daha önce hiç kimsenin bilmediği bir şeye değindi. Takımı arasında herhangi bir sorunu olmadığına değinen Öykü Çelik, kendi topuğuna sıkmış Adada yaptığı son açıklamanın ardından elenen Öykü Çelik, ağızların açık kalmasına neden oldu. Sevilerek izlenen yarışmaya Acun Ilıcalı sayesinde katılan ve Acun Ilıcalı tarafından elendiği duyurulan Öykü Çelik'e Ilıcalı "Gönüllerin Şampiyonu oldun sen" sözlerini dile getirmişti. 

Survivor Panaroma'da Acun Ilıcalı'nın kendisine dediği "Sen gönüllerin şampiyonusun" sözlerinin çok kıymetli olduğunu dile getiren Öykü Çelik, ailesinin kendisine "Teselli ikramiye" olarak bir pasa hazırladıklarını ve o pastanın üzerine "Gönüllerin şampiyonu" yazdırdıklarını dile getirdi. Neden elendiği hakkında şok açıklamalarda bulunan Öykü Çelik, ağızları açık kaldı.

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10 Nis 2021 - 17:45 Ankara- Survivor 2021

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