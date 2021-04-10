Survivor’da Öykü Çelik’in Neden Elendiği Ortaya Çıktı! Takım Arasında Anlaşma Yapılmış! Resmen Kendi Topuğuna Sıkmış! "Teselli İkramiyesi!"

Survivor Panorama'ya katılan Öykü Çelik daha önce hiç kimsenin bilmediği bir şeye değindi. Takımı arasında herhangi bir sorunu olmadığına değinen Öykü Çelik, kendi topuğuna sıkmış Adada yaptığı son açıklamanın ardından elenen Öykü Çelik, ağızların açık kalmasına neden oldu. Sevilerek izlenen yarışmaya Acun Ilıcalı sayesinde katılan ve Acun Ilıcalı tarafından elendiği duyurulan Öykü Çelik'e Ilıcalı "Gönüllerin Şampiyonu oldun sen" sözlerini dile getirmişti.

Survivor Panaroma'da Acun Ilıcalı'nın kendisine dediği "Sen gönüllerin şampiyonusun" sözlerinin çok kıymetli olduğunu dile getiren Öykü Çelik, ailesinin kendisine "Teselli ikramiye" olarak bir pasa hazırladıklarını ve o pastanın üzerine "Gönüllerin şampiyonu" yazdırdıklarını dile getirdi. Neden elendiği hakkında şok açıklamalarda bulunan Öykü Çelik, ağızları açık kaldı.



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