Müge Anlı Resmen "Artık Yeter" Dedi! Stüdyoda Hayat Durdu, Acımasız Video İçleri Sızlattı! Zalim Gelin Twitter'ı Ayağa Kaldırdı!
En çok izlenen programlardan olan Müge Anlı’da tüm Türkiye’nin konuştuğu bir olay yaşandı. Müge Anlı’nın “İzlemeye dayanamıyorum” sözleri ise gündeme damgasını vurdu. Programı izleyenlerin kanını donduran görüntüler resmen televizyonları kapattırdı. Akıl almaz videoda yer alan detaylar herkesin hayretler içinde bırakırken, canlı yayında bu vahşetin açıklamaları ise bir o kadar şaşırtıcıydı.
ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorlarını elinde bulunduran Müge Anlı ile Tatlı sert programı yine ülke gündemini sallamayı başardı. Programda yaşanan şok gelişmeler başta Müge anlı Olmaz üzere stüdyodaki ve televizyon ekranlarındaki seyircilerin resmen tüylerini ürpertti.
Akıl almaz olayın yaşandığı Müge Anlı’da dehşet görüntüler canlı yayında ortalığı karıştırdı, savcılık harekete geçti. ATV ekranlarında öyle bir video açıldı ki kan donduran bu görüntüleri milyonlarca insan izlemeye cesaret edemedi. Yürekleri sızlatan işkence görüntüleri herkesi sessizliğe gömdü.
10 Nis 2021 - 19:15 Ankara- Müge Anlı Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.