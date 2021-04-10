Müge Anlı Resmen "Artık Yeter" Dedi! Stüdyoda Hayat Durdu, Acımasız Video İçleri Sızlattı! Zalim Gelin Twitter'ı Ayağa Kaldırdı!

ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorlarını elinde bulunduran Müge Anlı ile Tatlı sert programı yine ülke gündemini sallamayı başardı. Programda yaşanan şok gelişmeler başta Müge anlı Olmaz üzere stüdyodaki ve televizyon ekranlarındaki seyircilerin resmen tüylerini ürpertti.

Akıl almaz olayın yaşandığı Müge Anlı’da dehşet görüntüler canlı yayında ortalığı karıştırdı, savcılık harekete geçti. ATV ekranlarında öyle bir video açıldı ki kan donduran bu görüntüleri milyonlarca insan izlemeye cesaret edemedi. Yürekleri sızlatan işkence görüntüleri herkesi sessizliğe gömdü.