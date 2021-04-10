Can Yaman Tüm Avrupa’yı Fethetti! Sosyal Medyada İnanılmaz Laflar Etti… İtalyanlar Şok İçinde!

Oyunculuk kariyerini İtalya’da sürdürme kararı alan Can Yaman, uzun süredir birlikte olduğu İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile çok samimi bir ilişki içinde. Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımları ile takipçilerine bu aşkı yakından görme fırsatı sunuyor. İtalya’da yayın yapan Magazin dergisi, Chi bu aşkı ocak ayında kanıtlamıştı.

İtalya’da ‘Sandokan’ isimli bir dizide başrol oynayacak Can Yaman dizi hazırlıklarını sürdürüyor. Bu gelişmelerle birlikte sosyal medyada sürekli en çok konuşulan isimler arasında yer alan Can Yaman’ın kişisel sosyal medya hesabından çok dikkat çekici bir açıklaması ise Avrupa basının gözünden kaçmadı.