Can Yaman Tüm Avrupa’yı Fethetti! Sosyal Medyada İnanılmaz Laflar Etti… İtalyanlar Şok İçinde!
Bir süredir İtalya’da bulunan yakışıklı oyuncu Can Yaman, İtalyan basınında gündemden düşmüyor. Son zamanlarda Sevgilisi Diletta Leotta ile sürekli gündeme gelen isim, tüm Avrupa’nın dikkatini çekmeyi başardı. İtalya’da dizi çekimleri için çalışmalarına devam eden Can Yaman, yine bomba patlattı.
Oyunculuk kariyerini İtalya’da sürdürme kararı alan Can Yaman, uzun süredir birlikte olduğu İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile çok samimi bir ilişki içinde. Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımları ile takipçilerine bu aşkı yakından görme fırsatı sunuyor. İtalya’da yayın yapan Magazin dergisi, Chi bu aşkı ocak ayında kanıtlamıştı.
İtalya’da ‘Sandokan’ isimli bir dizide başrol oynayacak Can Yaman dizi hazırlıklarını sürdürüyor. Bu gelişmelerle birlikte sosyal medyada sürekli en çok konuşulan isimler arasında yer alan Can Yaman’ın kişisel sosyal medya hesabından çok dikkat çekici bir açıklaması ise Avrupa basının gözünden kaçmadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.