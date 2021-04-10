Yasak Elma Dizisinde Kaya'nın Neden Yeniden Katıldığı Ortaya Çıktı! Perde Arkasındaki Sır Fena Bir Şekilde Ortaya Çıktı! Meğer Kaya...

Her detayındaki sürpriz dolu içerikleriyle adeta diziler arasından sıyrılan Yasak elma dizisi bu defa inanılması güç bir detay ile gündemi kökünden sarstı. Başrollerinde; Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade gibi başarılı isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinde ortaya çıkan bir gerçek izleyicisini hayretler içinde bıraktı.

ATV ekranlarında pazartesi akşamlarına alternatif tanımayan her bölümü ile reyting rekorları kıran Yasak Elma dizisi bu defa çok şaşırtıcı bir gerçek ile diz gündemine en tepeden yerleşmeye başardı. Nefes kesici sahneleri ile izleyenlerine soluksuz dakikalar yaşatan Yasak Elma dizisinde açığa çıkan bir gerçek milyonların ağzını açık bıraktı.