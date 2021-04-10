Yasak Elma Dizisinde Kaya'nın Neden Yeniden Katıldığı Ortaya Çıktı! Perde Arkasındaki Sır Fena Bir Şekilde Ortaya Çıktı! Meğer Kaya...
Yasak Elma dizisi yine yaptı yapacağını! Ekranların entrika dolu dizisi her yeni bölümüyle izleyicilerini şaşırtırken bu defa sürpriz bir bilgi ile gündemi sarsmayı başardı. Her yayınlanan yeni bölümü ile reyting rekorları kıran Yasak Elma dizisinde ortaya çıkan bir gerçek herkesi şaşkına çevirdi.
Her detayındaki sürpriz dolu içerikleriyle adeta diziler arasından sıyrılan Yasak elma dizisi bu defa inanılması güç bir detay ile gündemi kökünden sarstı. Başrollerinde; Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade gibi başarılı isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinde ortaya çıkan bir gerçek izleyicisini hayretler içinde bıraktı.
ATV ekranlarında pazartesi akşamlarına alternatif tanımayan her bölümü ile reyting rekorları kıran Yasak Elma dizisi bu defa çok şaşırtıcı bir gerçek ile diz gündemine en tepeden yerleşmeye başardı. Nefes kesici sahneleri ile izleyenlerine soluksuz dakikalar yaşatan Yasak Elma dizisinde açığa çıkan bir gerçek milyonların ağzını açık bıraktı.
10 Nis 2021 - 20:46 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.