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- 10 Nis 2021 - 21:37 G: 10 Nis 2021 - 21:52

Yasak Elma’da Şok Ayrılığın Detayları Belli oldu! Kanal Ve Yapım Şirketi Başrol Oyuncusuna Acımadı! Ortaya Çıkan Gerçekler…

Ekranların en sevilen dizileri arasında yer alan, Yasak elma dizisi, bu kez başrol oyuncusuna gözünü dikti. Dizinin birinci bölümünden beri var olan ünlü oyuncu iddialara öre yavaş yavaş setteki malzemelerini toplamaya başladı. Kanal bu isme acımayarak daha önce benzeri görülmemiş radikal bir karara imza attı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Şok sürprizlerin dur durak bilmediği Yasak Elma dizisi yine kritik bir hamleye imza attı. Dizi dünyasında son haftalarda yaşanan başrol ayrılıkları ile seyirciler şaşkınlık içinde kalıyordu. Zaman ilerledikçe birer birer final tarihlerini de açıklayan ekranların Sevilken dizileri bu süreden sonra artık radikal kararlar vermekten çekinmiyor.

Bunlara bir yenisini ekleyen Yasak Elma dizisi bu kez kimsenin beklemediği bir isim yollarını ayırma kararı aldı. Final bölümüne sayılı günler kala Yasak Elma dizisi, başrol oyuncularından bir isme veda edecek. Sevilen dizinin hayranları bu haberi almasıyla birlikte neye uğradıklarını şaşırdı. Başrollerinde; Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade gibi isimlerin paylaştığı Yasak Elma dizisi şaşırtıcı bir şekilde bu isimler arasından birine veda edecek.

10 Nis 2021 - 21:37 Ankara- Dizi Haberleri

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