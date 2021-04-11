Esra Erol'da Meydan Dayağı! Canlı Yayında Eşini Evire Çevire Dövdü! Karısından Dayak Yediğini İddia Etmişti, Kameralar Saniye Saniye Kaydetti! Zalim Kadın...
ATV ekranlarının en sevilen programları arasında yerini alan Esra Erol'da meydan dayağı! Canlı yayında, kameralar saniye saniye kaydederken eşine tekme tokat daldı. Esra Erol çileden çıktı. Küfür ederek eşini evire çevire döven kadının sözleri canlı yayında ortalığı ayağa kaldırdı. Stüdyoda ise Esra Erol Gülcan için "Valla artık kalbini kıracağım. Ne değişik bir insansın sen" sözlerini dile getirdi.
Karısının başak bir adamla kaçarak, başkasından çocuk yaptığı iddiasıyla Esra Erol'a çıkan Muammer Bey tüm dikkatleri üzerine topladı. Evinin içinde huzurunun olmadığını dile getiren Muammer Bey, Gülcan Hanım'ın kendisini hep kıskandığını dile getirmişti. Süpürge sapı, tencere ve çaydanlıkla eşinin sık sık kendisini dövdüğünü dile getiren Muammer Bey, bir anda sosyal medyanın gündemine düşmüştü. İddialarını kanıtlayan bir video ise canlı yayın sonrası kaydedildi.
Sezai isimli bir adamdan çocuk yaptığını bildiği halde, çocuğa kendi çocuğu gibi baktığını ifade eden Muammer bey Esra Erol'dan yardım istemişti. Bir dargın bir barışık olan çift kısa bir süre önce barışmak istediklerini dile getirmişti. Fakat daha sonra Gülcan Hanım, şok sözlerini dile getirmişti.
11 Nis 2021 - 10:54 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.