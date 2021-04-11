Esra Erol'da Meydan Dayağı! Canlı Yayında Eşini Evire Çevire Dövdü! Karısından Dayak Yediğini İddia Etmişti, Kameralar Saniye Saniye Kaydetti! Zalim Kadın...

Karısının başak bir adamla kaçarak, başkasından çocuk yaptığı iddiasıyla Esra Erol'a çıkan Muammer Bey tüm dikkatleri üzerine topladı. Evinin içinde huzurunun olmadığını dile getiren Muammer Bey, Gülcan Hanım'ın kendisini hep kıskandığını dile getirmişti. Süpürge sapı, tencere ve çaydanlıkla eşinin sık sık kendisini dövdüğünü dile getiren Muammer Bey, bir anda sosyal medyanın gündemine düşmüştü. İddialarını kanıtlayan bir video ise canlı yayın sonrası kaydedildi.

Sezai isimli bir adamdan çocuk yaptığını bildiği halde, çocuğa kendi çocuğu gibi baktığını ifade eden Muammer bey Esra Erol'dan yardım istemişti. Bir dargın bir barışık olan çift kısa bir süre önce barışmak istediklerini dile getirmişti. Fakat daha sonra Gülcan Hanım, şok sözlerini dile getirmişti.