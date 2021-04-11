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- 11 Nis 2021 - 11:26 G: 11 Nis 2021 - 11:56

İbo Show'da 11 Yıl Sonra Bir İlk! Hem Konuklar Belli Oldu, Hem Sürpriz Ortaya Çıktı! İmparator Tüm Şarkıcılara Restini Çekti! Bundan Sonra "Gelmesin" Diyor...

STAR TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show, dün akşam ekranlara gelen bölümünün ardından bir tanıtım yayınladı. Tanıtımda ise 11 yıl sonra bir ilk olacağı sürpriz bir şekilde ortaya çıktı. Yeni bölüme ait konuklarında yayınlandığı tanıtıma milyonlarca beğeni geldi. Her hafta Cumartesi ekranlara birbirinden farklı konuklarla gelen İbo Show'un yeni bölümünde İmparator, tüm şarkıcılara restini çekti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Deniz Seki, Erkan Petekkaya, Sinan Akçıl ve İrem Derici isimlerin gelecek hafta programa konuk olarak katılması ise seyircilerin dikkatlerini üzerine çekti. Kırmızı Oda dizisinde Delikanlı Sadi karakterine hayat veren Erkan Pettekaya'dan son zamanlarda zayıflığıyla gündemden düşmeyen Deniz Seki'nin 2. kez programa katılması odak noktası haline geldi. 

9 yıl sonra ekranlara dönen usta isim Tatlıses her hafta farklı isimleri konuk olarak gündeme getirtiyor. Programda şarkılar okunurken çok özel açıklamalarda yapılıyor. Bu özel açıklamalar ise bir anda sosyal medyada ve magazin dünyasında parlıyor Kısa sürede her yere yayılan bu olaylar ise magazin dünyasında en çok konuşulan haberlerden biri oluyor.

11 Nis 2021 - 11:26 Ankara- Magazin

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