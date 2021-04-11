Çankaya'dan ilk 3 ayda 495 noktada dezenfeksiyon

Çankaya Belediyesinin koronavirüse karşı halk sağlığını korumaya yönelik dezenfeksiyon ve rutin ilaçlama çalışmaları devam ediyor. 2021 yılının ilk 3 ayında 495 noktada dezenfeksiyon, 117 mahallenin merkezi cadde ve sokaklarında sisleme, 67 noktada ise kemirgen mücadelesi yapıldı.

Çankaya Belediyesi ilaçlama birimi ekipleri, kamu kurumları, eczaneler, aile sağlığı merkezleri, vergi daireleri gibi temasın yoğun olduğu bölgelerde dezenfeksiyon çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Ekipler aynı zamanda ergin mücadelesine yönelik sisleme ve kemirgenle mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Pandeminin başından bu yana dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, 2021 yılının ilk 3 ayında 495 noktada çalışma gerçekleştirdi. İnsan temasının yoğun olduğu bölgelerde yapılan dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında ekipler, Covid teşhisi konulan vatandaşların binalarında da dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Sivrisinek ve karasinek erginlerin soğuk havalarda gizlendiği kanalizasyonlara yönelik sisleme çalışması 117 mahallenin merkezi cadde ve sokaklarında yapıldı. 67 farklı noktada ise kemirgenle mücadele çalışması gerçekleştirildi.

LARVA VE UÇKUN MÜCADELESİ BAŞLAYACAK

Çankaya Belediyesi ilaçlama birimi, hava sıcaklıklarının belirli bir ısıya ulaşmasıyla birlikte larva ve uçkun çalışmalarına da başlayacak. Toplum sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek gibi kent zararlılarının üremelerini ortadan kaldırmak için ilçede bulunan 24 jit alanında (bataklık, su birikintisi) özel çalışmalar gerçekleşecek.