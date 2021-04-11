Asgari Ücretliler Hayal Ediyor, Fahriye Evcen Satın Alıyor! 1 Yıllık Asgari Ücreti Beş Dakikada Üzerine Giydi! "Bu Kadar Para Verip, Bu Kadar Kötü Giyinmek..."

Ekranlarda uzun bir süredir yer lmayan Fahriye Evcen, reklam projesiyle sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Yeni anne olan Fahriye Evcen, bir bebek bezi markasıyla, anneliğini ön plana çıkaran bir adım atmıştı. Oğlu Karan'la ilgili sorulara da yanıt veren Fahriye Evcen, lansmanda iki yıldır düzenli bir uykusu olmadığını dile getirmişti.

Oğlu Karan'dan sonra empati yapmayı daha net bir şekilde öğrendiğini açıklayan güzel oyuncu, dikkatleri üzerine çekmişti. Bunun yanında oğlu Karan için "Benim ana temam oğlum ile her zaman eğlenerek vakit geçirmek. Çocuğun sevilmeye ve oynamaya ihtiyacı var. Onunla kaliteli zaman geçirip bolca oyun oynamaya çalışıyorum. Birebir ilgilenmeye özen gösteriyorum" sözlerini dile getirmişti.



Lansmanda Giydiği Kıyafetleri Görüntülenmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>