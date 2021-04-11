Asgari Ücretliler Hayal Ediyor, Fahriye Evcen Satın Alıyor! 1 Yıllık Asgari Ücreti Beş Dakikada Üzerine Giydi! "Bu Kadar Para Verip, Bu Kadar Kötü Giyinmek..."
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen reklam yüzü olduğu bir firmayla son zamanlarda konuşulmaya başlanmıştı. Reklam yüzü olduğu firma için çok şık giyinen Fahriye Evcen, bu şıklığın bedeli ise ödedi. Asgari ücretli vatandaşların yaklaşık olarak bir yıllık ücretini, beş dakika içinde üzerine giyen Fahriye Evcen'e çığ gibi tepkiler geliyor.
Ekranlarda uzun bir süredir yer lmayan Fahriye Evcen, reklam projesiyle sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Yeni anne olan Fahriye Evcen, bir bebek bezi markasıyla, anneliğini ön plana çıkaran bir adım atmıştı. Oğlu Karan'la ilgili sorulara da yanıt veren Fahriye Evcen, lansmanda iki yıldır düzenli bir uykusu olmadığını dile getirmişti.
Oğlu Karan'dan sonra empati yapmayı daha net bir şekilde öğrendiğini açıklayan güzel oyuncu, dikkatleri üzerine çekmişti. Bunun yanında oğlu Karan için "Benim ana temam oğlum ile her zaman eğlenerek vakit geçirmek. Çocuğun sevilmeye ve oynamaya ihtiyacı var. Onunla kaliteli zaman geçirip bolca oyun oynamaya çalışıyorum. Birebir ilgilenmeye özen gösteriyorum" sözlerini dile getirmişti.
Lansmanda Giydiği Kıyafetleri Görüntülenmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.