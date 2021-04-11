Serenay Sarıkaya Dudakları Uçuklattı! Akıl Fikir Kalmadı, Reklam Ücreti Beyinleri Yok Etti! Asgari Ücretliler Hayalini Bile Göremiyor...

Son dönemde ekranlardan uzak olan güzel oyuncu bu anlaşması ile ülke gündemini alt üst etti. Sevilen dizilerdeki ünlü oyuncular son dönemde ünlü markaların reklam yüzü olmaya başladı. Bunlara bir yenisi de Serenay Sarıkaya’dan geldi. Milyonlarca hayranı bulunan güzel oyuncu resmen rekor kıran bir ücret ile reklam projesinde oynamayı kabul etti. Astronomik bir rakam ile imzaladığı reklam anlaşması milyonlar ile ifade ediliyor.

En son Maldivler’de bulunan Serenay Sarıkaya, Türkiye’ye döner dönmez inanılmaz bile anlaşma ile binlerce TL kazandı. Geçtiğimiz gün Etilerde bir saç tasarım merkezinden çıkarken görüntülenen Seranay Sarıkaya yeni imajı ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu reklam ücretini duyurmasıyla adeta tüm ülke şaşkınlık yaşadı.