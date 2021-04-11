Serenay Sarıkaya Dudakları Uçuklattı! Akıl Fikir Kalmadı, Reklam Ücreti Beyinleri Yok Etti! Asgari Ücretliler Hayalini Bile Göremiyor...
Magazin gündemine bomba gibi giriş yapan Seranay Sarıkaya, bu defa reklam ücreti ile dudakları uçuklattı. Yeni projesindeki anlaşmada yer alan rakam ile Türkiye gündemine giriş yaptı. Aldığı ücreti duyan milyonlar ise resmen kağıt kalem ile hesap yaptı. Sıfırlar birbiri ardına dizilerken ünlü oyuncu bu rakam ile resmen ağızları açık bıraktı.
Son dönemde ekranlardan uzak olan güzel oyuncu bu anlaşması ile ülke gündemini alt üst etti. Sevilen dizilerdeki ünlü oyuncular son dönemde ünlü markaların reklam yüzü olmaya başladı. Bunlara bir yenisi de Serenay Sarıkaya’dan geldi. Milyonlarca hayranı bulunan güzel oyuncu resmen rekor kıran bir ücret ile reklam projesinde oynamayı kabul etti. Astronomik bir rakam ile imzaladığı reklam anlaşması milyonlar ile ifade ediliyor.
En son Maldivler’de bulunan Serenay Sarıkaya, Türkiye’ye döner dönmez inanılmaz bile anlaşma ile binlerce TL kazandı. Geçtiğimiz gün Etilerde bir saç tasarım merkezinden çıkarken görüntülenen Seranay Sarıkaya yeni imajı ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu reklam ücretini duyurmasıyla adeta tüm ülke şaşkınlık yaşadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.