EDHO'nun Hızır'ı Diziye Veda Ediyor! Süleyman Çakır'ın Hayatı Dizi Olarak Yeniden Çekilecek! İşte Yayın Tarihi ve Kadrosu...

Sevilerek izlenen dizi her hafta Salı günü ekranlara gelerek seyirciye gerilim dolu anlar yaşatıyor. ATV ekranlarının seyircisine hitap eden bir dizi olduğundan sevilerek izlenen diziden Hızır karakterinin ayrılacağı ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Kısa bir süre önce Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Süleyman Çakır'ın yeniden ekranlara döneceği mesajını veren Kaynarca, yoksa...

17. kez 8 Nisan'da Süleyman Çakır'ın ölümü anılmıştı. Süleyman Çakır için Oktay Kaynarca ise "“Bu sabah Twitter'da Süleyman Çakır'ı gördüm. 17. seneyi bile hala TT olan bu durumu bana yaşattığınız için teşekkür ederim. Bu kadar değerli ve özlenen bir adam Süleyman Çakır bir yerden çıkıp gelse de bu hasret bitse mi diye düşünmüyor da değilim açıkçası” sözlerini dile getirmişti.