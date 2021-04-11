Hande Erçel'den Zenginlik Şovu! Bir Parça İçin Verdiği Para Dudakları Titretti! "Eliniz Nasıl Gidiyor Bu Kadar Ödemeye, Altından mı?"

Son dönemde ismi Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Kerem Bürsin ile anılan güzel oyuncu, sosyal medyayı sallayan yeni kareler paylaştı. Dikkatleri çeken şey ise üzerindeki kombine ödediği fiyat oldu. Sosyal medyadan oyuncunun bu kombini hakkında binlerce tepki dile getirilirken, ödediği paralar ise ağızları açık bıraktı.

Son dönemde ismi magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel bu defa dudak uçuklatan rakamlar ödediği kombini ile gündemi sarsmayı başardı. Dizilerde gösterdiği başarılı performansın yanına güzelliği ile de ilgilerin odağında olan Hande Erçel, sosyal medya paylaşımları ile milyonları şaşkınlık içine bırakmayı başarıyor.