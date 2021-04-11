Hande Erçel'den Zenginlik Şovu! Bir Parça İçin Verdiği Para Dudakları Titretti! "Eliniz Nasıl Gidiyor Bu Kadar Ödemeye, Altından mı?"
Hande Erçel yine durmak bilmiyor. Başarılı ve güzel oyuncu bu defa üzerindeki kombine ödediği fiyat ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Sevilen oyuncunun bu kıyafetlere ödedi para ise dudak uçuklatırken sosyal medyadan da konuyla alakalı binlerce görüş dile getirildi.
Son dönemde ismi Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Kerem Bürsin ile anılan güzel oyuncu, sosyal medyayı sallayan yeni kareler paylaştı. Dikkatleri çeken şey ise üzerindeki kombine ödediği fiyat oldu. Sosyal medyadan oyuncunun bu kombini hakkında binlerce tepki dile getirilirken, ödediği paralar ise ağızları açık bıraktı.
Son dönemde ismi magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel bu defa dudak uçuklatan rakamlar ödediği kombini ile gündemi sarsmayı başardı. Dizilerde gösterdiği başarılı performansın yanına güzelliği ile de ilgilerin odağında olan Hande Erçel, sosyal medya paylaşımları ile milyonları şaşkınlık içine bırakmayı başarıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.