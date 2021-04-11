Savaşçı Dizisinde Gün Değişikliği! Reytingler Dibe Çekildi, Dizi Yeniden Final Yapacak! İzleyici İsyanda...
Savaşçı dizisinde gelişmeler dur durak bilmiyor. FOX TV hala kararını veremediğini Savaşçı dizisinin reyting sonuçları da yüzleri güldürmedi. Adeta yılan hikayesine dönen Savaşçı dizisi bu defa hiç tahmin edildiği gibi bir bilgi vermedi. FOX TV bu dizi son aldığı kararla ile “Yeter artık” dedirtti.
Son haftalarda sürekli ekranlara dönmesiyle ilgili konularda sürekli gündemi işgal eden Savaşçı dizisi yine yılan hikayesine dönen hikayesine bir olay ile gündemi sarsmayı başardı. Aylardır beklenen Savaşçı dizisi yine kafaları karıştırdı. Bu defa hiç beklenmedik bir şekilde milyonları şaşırtan savaşçı dizisi yine hüsran dolu gerçeklerle herkesi hayretler içinde bıraktı.
Başrollerinde Tamer Karadağlı, Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Ekin Mert Daymaz, Murat Serezli, Erkan Meriç ve Anıl Tetik gibi isimlerin yer aldığı Savaş dizisi bu kez yine sürpriz bir gelişmenin yaşandığı adres oldu. Geçtiğimiz günlerde Tamer Karadağlı sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi ile dikkatleri çekmişti.
11 Nis 2021 - 20:24 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.