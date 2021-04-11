Savaşçı Dizisinde Gün Değişikliği! Reytingler Dibe Çekildi, Dizi Yeniden Final Yapacak! İzleyici İsyanda...

Son haftalarda sürekli ekranlara dönmesiyle ilgili konularda sürekli gündemi işgal eden Savaşçı dizisi yine yılan hikayesine dönen hikayesine bir olay ile gündemi sarsmayı başardı. Aylardır beklenen Savaşçı dizisi yine kafaları karıştırdı. Bu defa hiç beklenmedik bir şekilde milyonları şaşırtan savaşçı dizisi yine hüsran dolu gerçeklerle herkesi hayretler içinde bıraktı.

Başrollerinde Tamer Karadağlı, Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Ekin Mert Daymaz, Murat Serezli, Erkan Meriç ve Anıl Tetik gibi isimlerin yer aldığı Savaş dizisi bu kez yine sürpriz bir gelişmenin yaşandığı adres oldu. Geçtiğimiz günlerde Tamer Karadağlı sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi ile dikkatleri çekmişti.