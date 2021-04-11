Baraj Dizisi Final Bayrağını Kaldırdı! Dizi Saçmalamaya Başlayınca Seyirci Çıldırdı! O Öpüşme Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Artık Yeter!
Ekranlara geldiği günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başaramayan savaşçı dizisi bu defa sürpriz bir kararın çıktığı adres oldu. Bu karar ile sosyal medyayı sallayan Baraj dizisi yine sürpriz bir gelişme ile takipçilerini şaşırtmayı başardı. Hikayesi ile de pek etkili olmayı başaramayan savaşçı dizisi karışık senaryosu ile izleyenlerde geçerli not alamadı.
Oyuncuların başarılı performanslarına ve heyecanlı senaryolarına rağmen reytinglerde beklenin altında bir grafik çizen Baraj dizisi son hamlesi ile herkesi hayrete düşürdü. 13 Nisan Salı günü yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkacak Baraj dizisi final kararı alınması üzerine herkesi şaşkına çevirmeyi başardı.
İyice içinden çıkılmaz bir hal alan Baraj dizisi final kararını gözüne kestirmiş gibi gözüküyor. Hikayede yaşanan son gelişmeler ise seyircilerin anlamakta güçlük çektiği yoğun kurgu ile anlamakta güçlük çektirdi. Dizideki Nehir karakterinin saflığı nihayetinde onu Alihan’ın yalanlarına bile inandırdı.
11 Nis 2021 - 21:19 Ankara- Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.