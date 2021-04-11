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11 Nis 2021 - 21:19

Baraj Dizisi Final Bayrağını Kaldırdı! Dizi Saçmalamaya Başlayınca Seyirci Çıldırdı! O Öpüşme Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Artık Yeter!

Ekranlara geldiği günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başaramayan savaşçı dizisi bu defa sürpriz bir kararın çıktığı adres oldu. Bu karar ile sosyal medyayı sallayan Baraj dizisi yine sürpriz bir gelişme ile takipçilerini şaşırtmayı başardı. Hikayesi ile de pek etkili olmayı başaramayan savaşçı dizisi karışık senaryosu ile izleyenlerde geçerli not alamadı.