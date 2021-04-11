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- 11 Nis 2021 - 21:47 G: 11 Nis 2021 - 22:02

Beyaz Show ve O Ses Türkiye Hakkında İlk Açıklama! Yayın Tarihleri Tek Tek Verildi! Beyazıt Öztürk'ten Belgeli Açıklama!

Ekranların efsane sunucusu Beyazıt Öztürk, gündeme sarsan açıklamalarda bulundu. Ekranların en sevilen programlarından olan O Ses Türkiye hakkında iddialı açıklamalar yaptı. Sevilen programın ekranlara dönmesine ilişkin bilgiler veren Beyazıt Öztürk yarışmanın tarihin açıkladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Beyaz Show programı ile ekranların vazgeçilemezi olan Beyazıt Öztürk herkesi sevindiren açıklamayı yaptı. TV 8 ekranlarında Acun medya tarafından hazırlanan O Ses Türkiye yarışmasına dair önemeli bilgileri paylaşan Beyazıt Öztürk, sevilen yarışma programının ne zaman ekranlardaki yerini alacağını paylaştı.

Yıllar süren Beyaz Show programı ile milyonların gönlüne taht kuran Beyaz, bu defa O Ses Türkiye programına dair çok iddialı gerçekleri paylaştı. Beyazıt Öztürk 22 yıl süren Beyaz Show programı ile herkesin takdirini toplamıştı. Şimdi O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğuna oturan Beyazıt Öztürk, yarışma hakkında merakla beklenen bilgileri paylaştı.

11 Nis 2021 - 21:47 Ankara- Dizi Haberleri

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