65 Yaş ve Üzerine Kovid-19 Aşısı Yapılmaya Başlandı! Toplam 314 Milyon Aşı Sipariş Edildi
Japonya'da 65 yaş ve üstü kişilere yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı uygulanması başlandı.
Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı ülke geneli nüfusun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan 65 yaş ve üstü kişilerin aşılanma sürecini başlattı. Kyodo ajansı, Japonya'nın 47 eyaletinin 39'unda 65 yaş üstü kişilere klinik, toplum merkezleri, spor salonları gibi noktalarda aşı yapıldığını aktardı.
Aşılananların sayısı 1,1 milyon
Bakanlık verilerine göre 9 Nisan Cuma itibarıyla ülke geneli 1,1 milyon sağlık çalışanının ilk doz aşılanması tamamlandı.
Mayıs ayının üçüncü haftasına dek 4,8 milyon sağlık çalışanının aşılanması hedefleniyor. Hükümet, toplam 314 milyon doz aşının, BioNTech-Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından sipariş edildiğini açıklamıştı.
12 Nis 2021 - 08:35 AA - Sağlık
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.