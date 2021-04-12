Haberler Ankara Haberler Ankara
- 12 Nis 2021 - 08:33 G: 12 Nis 2021 - 08:55

Ankara Koronavirüs Salgınında Yasakların Gelmesine 24 Saat! Sadece Bir Ay Sürecek, Vatandaş Rahata Erecek! Vaka Sayıları Çakılıyor…

Milyonlarca kişinin kafasında soru işareti olarak kalan koronavirüs yasakları en son yapılan kabine toplantısında belirlenmişti. Ramazan ayı boyunca geçerli olacak bu yasaklar, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 13 Nisan tarihi itibariyle başlayacak olan koronavirüs yasakları 13 Mayıs'a kadar geçerli olacak. Ramazanı kaplayan yasakların tüm detayları ve 11 Nisan koronavirüs verilerini görmek için haberimiz içerisinde kalın!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

11 Nisan tarihli verilere bakıldığında; son 24 saat içerisinde 294.274 test yapıldı. Bu 294.274 testten, 50.678 kişinin hasta olduğu belirlendi ve koronavirüs karantinası başladı. 2.548 kişi ise hastanede koronavirüs tedavisi gören kişi sayısı oldu. Vaka sayılarındaki küçük düşüşleri ise vatandaşı rahatlattı. Ramazan boyunca uygulanacak olan yasaklarla birlikte yasakların daha çok düşeceği de konuşulan ihtimaller arasında yerini alıyor. 

Koronavirüs salgınından dolayı vefat eden kişi sayısı ise 237 olarak açıklandı. Bir ay önce iki basamaklı olan sayıların, 3 basamaklı olması korkunun nedeni olmuştu. İyileşen hasta sayısı ise 30.194 kişi olarak açıklandı. Bir hafta önceki verilere bakıldığına ve kıyas yapıldığında ise ortaya son zamanlarda iyileşen hasta sayısının arttığı gözüküyor. İşte Ramazan boyunca uygulanacak tüm yasaklar!

Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

12 Nis 2021 - 08:33 Ankara- Sağlık

# ANKARA CORONAVİRÜS HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Koronavirüs Salgınında Yasaklar Yeniden Geldi! Sadece Birkaç Gün Sonra Uygulamalar Başlıyor! Kafe ve Restoranların Sonu Geldi! 13 Nisan... mask
Ankara Koronavirüs Salgınında Yasaklar Yeniden Geldi! Sadece Birkaç Gün Sonra Uygulamalar Başlıyor! Kafe ve Restoranların Sonu Geldi! 13 Nisan...
Ankara Koronavirüs Salgınında Yasaklar Yeniden Geldi! Tüm Detayları Tek Tek Ortaya Çıktı! Vaka Sayıları Hızla Artmıştı, Kafe ve Restoranlarda Karar Verildi! mask
Ankara Koronavirüs Salgınında Yasaklar Yeniden Geldi! Tüm Detayları Tek Tek Ortaya Çıktı! Vaka Sayıları Hızla Artmıştı, Kafe ve Restoranlarda Karar Verildi!
Ankara Koronavirüs Salgınında Vakalar Artınca Yasaklar Geldi! Artık Bir Hafta Bile Kalmadı! Yeni Yasaklar Güncellendi, Salı Günü Başlıyor! Tüm Vatandaşların Dikkatine! mask
Ankara Koronavirüs Salgınında Vakalar Artınca Yasaklar Geldi! Artık Bir Hafta Bile Kalmadı! Yeni Yasaklar Güncellendi, Salı Günü Başlıyor! Tüm Vatandaşların Dikkatine!
Ankara Koronavirüs Salgının 10 Şiddetinde Deprem! Vaka Sayıları Bir Gecede Zirveye Ulaştı! Dengeler Tamamen Değişiyor! Yasaklar Kapıda... mask
Ankara Koronavirüs Salgının 10 Şiddetinde Deprem! Vaka Sayıları Bir Gecede Zirveye Ulaştı! Dengeler Tamamen Değişiyor! Yasaklar Kapıda...
Ankara Koronavirüs Salgınında Hasta Olan Olana! Vaka Sayıları Titretmeye Başladı! Sadece Bir Gecede 50 Bin Kişi Hasta Oldu! Yasaklara Yeniden Yasak Mı Gelecek? mask
Ankara Koronavirüs Salgınında Hasta Olan Olana! Vaka Sayıları Titretmeye Başladı! Sadece Bir Gecede 50 Bin Kişi Hasta Oldu! Yasaklara Yeniden Yasak Mı Gelecek?
Ankara Koronavirüs Salgınında 365 Günde En Yüksek Vaka Açıklandı! Bir Gecede Milyonlarca Kişi Hastanelik Oldu! Artık Vaka Sayıları... mask
Ankara Koronavirüs Salgınında 365 Günde En Yüksek Vaka Açıklandı! Bir Gecede Milyonlarca Kişi Hastanelik Oldu! Artık Vaka Sayıları...
Ankara Koronavirüs Salgını Bitmek Bilmiyor! Ülkede Kırmızı Olmayan Tek Bir Yer Kalmadı! Vatandaş İsyanda, Artık Ne Olacağı Bile Bilinmiyor! mask
Ankara Koronavirüs Salgını Bitmek Bilmiyor! Ülkede Kırmızı Olmayan Tek Bir Yer Kalmadı! Vatandaş İsyanda, Artık Ne Olacağı Bile Bilinmiyor!
Ankara Koronavirüs Kırmızı Alarmları Çalmaya Başladı! Risk Haritası Ortaya Çıktı, Ülkede Kırmızı Olmayan Tek Bir Yer Yok! Şimdi Ne Olacak? mask
Ankara Koronavirüs Kırmızı Alarmları Çalmaya Başladı! Risk Haritası Ortaya Çıktı, Ülkede Kırmızı Olmayan Tek Bir Yer Yok! Şimdi Ne Olacak?
Ankara Koronavirüs Salgınında Sağlık Bakanından Tüm Sağlıkçılara Mesaj Var! Vaka Sayılarında Deprem Giderek Artıyor! Evden Çıkan Resmen Hasta Oluyor… mask
Ankara Koronavirüs Salgınında Sağlık Bakanından Tüm Sağlıkçılara Mesaj Var! Vaka Sayılarında Deprem Giderek Artıyor! Evden Çıkan Resmen Hasta Oluyor…
Ankara Koronavirüs Salgınında Sağlık Bakanı Koca Ne Yapılması Gerektiğini Açıkladı! Vaka Sayıları Bir Gecede Zirve Noktasını Gördü! Yasaklar Artırılacak Mı? mask
Ankara Koronavirüs Salgınında Sağlık Bakanı Koca Ne Yapılması Gerektiğini Açıkladı! Vaka Sayıları Bir Gecede Zirve Noktasını Gördü! Yasaklar Artırılacak Mı?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
65 Yaş ve Üzerine Kovid-19 Aşısı Yapılmaya Başlandı! Toplam 314 Milyon Aşı Sipariş Edildi mask
65 Yaş ve Üzerine Kovid-19 Aşısı Yapılmaya Başlandı! Toplam 314 Milyon Aşı Sipariş Edildi
Beyaz Show ve O Ses Türkiye Hakkında İlk Açıklama! Yayın Tarihleri Tek Tek Verildi! Beyazıt Öztürk'ten Belgeli Açıklama! mask
Beyaz Show ve O Ses Türkiye Hakkında İlk Açıklama! Yayın Tarihleri Tek Tek Verildi! Beyazıt Öztürk'ten Belgeli Açıklama!
Baraj Dizisi Final Bayrağını Kaldırdı! Dizi Saçmalamaya Başlayınca Seyirci Çıldırdı! O Öpüşme Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Artık Yeter! mask
Baraj Dizisi Final Bayrağını Kaldırdı! Dizi Saçmalamaya Başlayınca Seyirci Çıldırdı! O Öpüşme Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Artık Yeter!
Hande Erçel İlk Kez Açıkladı! Nasıl 20 Milyona Ulaştı İlk Kez Dile Getirdi! Perde Arkasındaki Sırrı Açıkladı! Meğer Erçel... mask
Hande Erçel İlk Kez Açıkladı! Nasıl 20 Milyona Ulaştı İlk Kez Dile Getirdi! Perde Arkasındaki Sırrı Açıkladı! Meğer Erçel...
Savaşçı Dizisinde Gün Değişikliği! Reytingler Dibe Çekildi, Dizi Yeniden Final Yapacak! İzleyici İsyanda... mask
Savaşçı Dizisinde Gün Değişikliği! Reytingler Dibe Çekildi, Dizi Yeniden Final Yapacak! İzleyici İsyanda...
Covid-19 Hastaları Neden Koku Tat Duyularını Kaybediyor? Ne Zaman Düzelir? mask
Covid-19 Hastaları Neden Koku Tat Duyularını Kaybediyor? Ne Zaman Düzelir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL