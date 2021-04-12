Ankara Koronavirüs Salgınında Yasakların Gelmesine 24 Saat! Sadece Bir Ay Sürecek, Vatandaş Rahata Erecek! Vaka Sayıları Çakılıyor…
Milyonlarca kişinin kafasında soru işareti olarak kalan koronavirüs yasakları en son yapılan kabine toplantısında belirlenmişti. Ramazan ayı boyunca geçerli olacak bu yasaklar, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 13 Nisan tarihi itibariyle başlayacak olan koronavirüs yasakları 13 Mayıs'a kadar geçerli olacak. Ramazanı kaplayan yasakların tüm detayları ve 11 Nisan koronavirüs verilerini görmek için haberimiz içerisinde kalın!
11 Nisan tarihli verilere bakıldığında; son 24 saat içerisinde 294.274 test yapıldı. Bu 294.274 testten, 50.678 kişinin hasta olduğu belirlendi ve koronavirüs karantinası başladı. 2.548 kişi ise hastanede koronavirüs tedavisi gören kişi sayısı oldu. Vaka sayılarındaki küçük düşüşleri ise vatandaşı rahatlattı. Ramazan boyunca uygulanacak olan yasaklarla birlikte yasakların daha çok düşeceği de konuşulan ihtimaller arasında yerini alıyor.
Koronavirüs salgınından dolayı vefat eden kişi sayısı ise 237 olarak açıklandı. Bir ay önce iki basamaklı olan sayıların, 3 basamaklı olması korkunun nedeni olmuştu. İyileşen hasta sayısı ise 30.194 kişi olarak açıklandı. Bir hafta önceki verilere bakıldığına ve kıyas yapıldığında ise ortaya son zamanlarda iyileşen hasta sayısının arttığı gözüküyor. İşte Ramazan boyunca uygulanacak tüm yasaklar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.