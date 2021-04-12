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- 12 Nis 2021 - 08:54 G: 12 Nis 2021 - 09:29

Acun Ilıcalı'dan Survivor'a Büyük Jest! Cebinde Neyi Varsa Sırf Bunun İçin Kullandı! Takımlar Kıyasıya Yarışacak, Gerginlik Tavan Yapacak! Acun Ilıcalı....

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmaları arasında yerini alan Survivor yarışmasına ve oyuncularına Acun Ilıcalı'dan büyük jest geldi. Sırf kazanan takımın moralini yüksek tutmak için cebinde neyi varsa neyi yoksa hepsini çıkardı. Tansiyon ve heyecanın eksik olmadığı yarışmanın her bölümünde farklı heyecan yaşanıyorken yeni bölümde bomba adeta patlayacak.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Acun Medya tarafından ekranlara gelecek olan yeni bölümde ödül oyununu Survivor tarihine kazınacak kadar büyük olacak. Performans sanatçılarının ünlü isimleri taklit edeceği bir ödülde kazana takım havalara uçacak. Son bölümlerde İsmail, Poyraz ve Batuhan arasında gerginlik tavan seviyelere kadar çıkmıştı. 

Acun Ilıcalı ise moralleri düşen takımların her ikisine de bomba gibi bir ödül koydu. Servetini ödülle bir kez daha konuşturan, Acun Ilıcalı Survivor tarihinde bir ilk denecek kadar büyük ödülü açıkladı. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise bir isim daha eleme potasına düşmüştü. Kimsenin beklemediği bu isim ağızların açık kalmasına neden oldu.

12 Nis 2021 - 08:54 Ankara- Survivor 2021

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