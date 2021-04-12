Yasak Elma Dizisinden Ender’in Neden Ayrılacağı Ortaya Çıktı! Dizideki Başrol Krizi Giderek Büyüyor! Kaya Giriş Yapıyor Şevval Sam Çıkış…
FOX TV ekranlarının en iddialı dizileri arasında yerini alan Yasak Elma dizisinden bir isimin çıkacağı gündeme geldi. Sevilerek izlenen dizinin başrol oyuncusu olan Şevval Sam'ın diziden neden ayrılacağı ise ortaya çıktı. Dizinin ilk bölümünden biri yer alan Şevval Sam'ın ayrılışı ise sevenlerini derinden etkiledi. Entrika Kraliçesi olarak anılan yeri geldiğinde 'akrep' olarak bilinen Ender karakterine hayat veren Şevval Sam'ın işte diziden ayrılma sebebi...
Başrollerinde; Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi reytinglerde diğer dizilere meydan okuyor. Türk dizilerinin klasikleşmiş halinden çıkarak, dizi dünyasına farklı bir renk getiren Yasak Elma dizisi, yeni sezon için anlaşmasını yaptı fakat bir isim diziden ayrılıyor. Başrol oyuncusu olan Şevval Sam artık Yasak Elma dizisinde olmayacak!
Akıllardan geçemeyecek kadar düşük bir ihtimale sahip olan bu gerçek ise yakın zamanda yaşam kazanacak. Diziden acı bir şekilde ayrılacak olan Ender'i bir sürpriz bekliyor. Şahika'nın kardeşi olan Kaya diziye giriş yaparken, Kaya'nın biricik aşkı Ender ise şirketin başına geçmek için Hasan Ali ile evlenme arifesinde olacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.