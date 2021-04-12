Yasak Elma Dizisinden Ender’in Neden Ayrılacağı Ortaya Çıktı! Dizideki Başrol Krizi Giderek Büyüyor! Kaya Giriş Yapıyor Şevval Sam Çıkış…

Başrollerinde; Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi reytinglerde diğer dizilere meydan okuyor. Türk dizilerinin klasikleşmiş halinden çıkarak, dizi dünyasına farklı bir renk getiren Yasak Elma dizisi, yeni sezon için anlaşmasını yaptı fakat bir isim diziden ayrılıyor. Başrol oyuncusu olan Şevval Sam artık Yasak Elma dizisinde olmayacak!

Akıllardan geçemeyecek kadar düşük bir ihtimale sahip olan bu gerçek ise yakın zamanda yaşam kazanacak. Diziden acı bir şekilde ayrılacak olan Ender'i bir sürpriz bekliyor. Şahika'nın kardeşi olan Kaya diziye giriş yaparken, Kaya'nın biricik aşkı Ender ise şirketin başına geçmek için Hasan Ali ile evlenme arifesinde olacak.