Kovid-19 Aşısının İlk Partisi Oraya Ulaştı! İlk Etapta Aşı Sağlık Çalışanlarına Uygulanacak

Çin'in hibe ettiği aşıların teslim törenine, Çin'in Yaounde Büyükelçisi Wang Yingwu ve Kamerun Sağlık Bakanı Manaouda Malachi katıldı.

200 bin doz Sinopharm aşısı, Yaounde'deki Nsimalen Uluslararası Havalimanı'nda Kamerunlu yetkililere teslim edildi. Aşıların ilk etapta sağlık çalışanları ve öncelikli gruptaki kişilere yapılacağı kaydedildi. Kamerun'da şimdiye kadar 61 bin 731 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 919 kişi hayatını kaybetti.





