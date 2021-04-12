12 Nis 2021 - 13:02 Güncelleme: 12 Nis 2021 - 13:11
Kovid-19 Aşısının İlk Partisi Oraya Ulaştı! İlk Etapta Aşı Sağlık Çalışanlarına Uygulanacak
Afrika ülkesi Kamerun'un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının birinci kısmını teslim aldığı açıklandı.
Çin'in hibe ettiği aşıların teslim törenine, Çin'in Yaounde Büyükelçisi Wang Yingwu ve Kamerun Sağlık Bakanı Manaouda Malachi katıldı.
200 bin doz Sinopharm aşısı, Yaounde'deki Nsimalen Uluslararası Havalimanı'nda Kamerunlu yetkililere teslim edildi. Aşıların ilk etapta sağlık çalışanları ve öncelikli gruptaki kişilere yapılacağı kaydedildi. Kamerun'da şimdiye kadar 61 bin 731 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 919 kişi hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.