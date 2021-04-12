Survivor Doğan’dan Şok Ötesi Açıklama! Ne Övdü, Ne Gömdü; Ağzına Geleni Söyledi! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolundan Canlı Yayında Skandal Sözler! Ortalık Fena Karıştı!

Survivor'dan elendikten hemen sonra Yaay uygulaması üzerinden bir röportaj veren Doğan Kesen, Batuhan için öyle şeyler dedi ki milyonlar şok içerisinde kaldı. Acun Ilıcalı'nın sağ kolu bile konu hakkında "Şimdi övdü mü, gömdü mü anlamayandım" sözlerini dile getirdi. Batuhan hakkında çok sert sözler dile getiren Doğan Kesen, takım arkadaşının iyi yönlerini de değindi, kötü yönlerine de...

Survivor'da en zorlandığı anlar için "Hiç bilmediğim insanlarla birlikte kalmak benim için çok zordu. Samimi gelmeyen insanlar zaten hep vardı. Bunu da her zaman için dile getirdim. O insanların samimiyetsiz olduğunu görünce daha çok soğuyorsun. Zaten zor olan bir yarışmadan soğumana neden oluyor" sözlerini dile getirdi. Çağrı için ise...