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- 12 Nis 2021 - 16:03 G: 12 Nis 2021 - 16:41

Survivor Doğan’dan Şok Ötesi Açıklama! Ne Övdü, Ne Gömdü; Ağzına Geleni Söyledi! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolundan Canlı Yayında Skandal Sözler! Ortalık Fena Karıştı!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da Doğan Keser kısa bir süre önce yarışmadan elenerek veda etmişti. Her hafta farklı bir ismin elendiği yarışmada, Batuhan ile Doğan arasında gerginlikler seyircileri bile şaşkına çevirmişti. Aynı takımda olmalarına rağmen yaşadıkları sorunlar seyircide büyük bir şok yaşatmıştı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Survivor'dan elendikten hemen sonra Yaay uygulaması üzerinden bir röportaj veren Doğan Kesen, Batuhan için öyle şeyler dedi ki milyonlar şok içerisinde kaldı. Acun Ilıcalı'nın sağ kolu bile konu hakkında "Şimdi övdü mü, gömdü mü anlamayandım" sözlerini dile getirdi. Batuhan hakkında çok sert sözler dile getiren Doğan Kesen, takım arkadaşının iyi yönlerini de değindi, kötü yönlerine de... 

Survivor'da en zorlandığı anlar için "Hiç bilmediğim insanlarla birlikte kalmak benim için çok zordu. Samimi gelmeyen insanlar zaten hep vardı. Bunu da her zaman için dile getirdim. O insanların samimiyetsiz olduğunu görünce daha çok soğuyorsun. Zaten zor olan bir yarışmadan soğumana neden oluyor" sözlerini dile getirdi. Çağrı için ise...

12 Nis 2021 - 16:03 Ankara- Survivor 2021

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